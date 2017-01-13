Лукашенко снова собрался на море?

«Салідарнасць» изучила торговый баланс с Египтом, в который с визитом собрался глава государства.

15-17 января Александр Лукашенко совершит официальные визиты в Египет и Судан, сообщает пресс-служба главы государства.

В Каире стороны рассмотрят «актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень», говорится в сообщении.

В Хартуме особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, подчеркивают в пресс-службе.

Белорусские власти не в первый раз называют африканский вектор одним из приоритетных направлений внешней политики страны. Визит в Судан был анонсирован еще в 2014 году. В том же году Лукашенко назвал Египет «одной из наших важнейших точек опоры на всем Африканском континенте», а год спустя заявил о готовящемся визите в Каир.

Накануне вояжа главы государства в Африку «Салідарнасць» изучила историю взаимной торговли с Египтом и Суданом.

Таблица egypt.mfa.gov.by

Если в случае с Суданом картина выглядит достаточно оптимистично (в силу того, что взаимная торговля практически ограничивается экспортом белорусских товаров в эту страну), то о торговле с Египтом этого не скажешь.

Так, по данным Белстата, в январе-октябре 2016 года товарооборот между нашими станами составил около 47 млн долларов США или всего 27,7% к январю-октябрю 2015-го. Для сравнения: с Данией, которую у нас никто не называет «точкой опоры» в Скандинавии, за этот же период Беларусь наторговала в два раза больше (рост к аналогичному периоду 2015-го составил почти 30%).

Такая эффективность двухсторонних отношений лишний раз вызывает вопросы об истинных причинах трехдневных вояжей в Африку. Снова на море потянуло?