На омоновца, задержавшего врача-педиатра, завели уголовное дело. Байнет отреагировал—подробности в обзоре «Салідарнасці».

По словам минского педиатра Дмитрия Середы прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Заводского РУВД за превышение власти или служебных полномочий во время штурма квартиры врача.

Соответствующее письмо было отправлено пострадавшему 9 января.

Напомним, что в октябре 2016-го избитому ОМОНом доктору отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда в Следственном комитете заявили, что задержание Дмитрия Середы проводилось «в соответствии с действующим законодательством».

Такой поворот в деле, судя по всему, стал неожиданностью и для самого потерпевшего. «Интересно, какое предварительное расследование проведет тот СК, который два (!!!) раза отказывал в возбуждении уголовного дела?» — написал на своей странице в Фейсбуке педиатр.

Новость о возбуждении в отношении омоновца уголовного дела вызвала обсуждение на открытой дискуссионной площадке talks.by, предлагаем избранные моменты:

«Омоновец был один? Остальные скромно стояли в коридоре?».

«Дело нужно возбуждать в отношении того, кто отдал команду «Фас!» Сами омоновцы приказы не обдумывают и не обсуждают. Им сказали «На абордаж!» – они и пошли».

«ОМОН – это как пистолет. Глупо осуждать оружие, надо судить того, кто отдавал приказ».

«Надо бы ещё завести дело на того, кто ранее отказал в его возбуждении. За попытку сокрытия преступления должностным лицом, в служебные обязанности которого входит борьба с преступностью! Вот это было бы справедливо! Да и извинения, ради справедливости, следовало бы принести публично, а не где-нибудь в тесном коридорчике! Чтобы немного спесь слетела».