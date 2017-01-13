Фотожабы: «Мы помним славные победы. Над сырами, над белорусскими продуктами»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Всемирный банк предсказал экономический рост всем соседям Беларуси, но не нам

Российские интернет-ресурсы снова подозревают Владимира Макея в подготовке белорусского Майдана

Эхо скандала, связанного со строительством «Газпром Центра» в Минске

Почему Украина запретила вещание независимого российского канала?

«Слово «импичмент» висит в воздухе с момента победы Трампа»

Парламент отправил Мадуро в отставку, Верховный суд запретил это делать

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