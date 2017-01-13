Ожидается мокрый снег и перепады дневных температур от +2 до -7°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

14 января ожидается облачная погода. Осадки — в основном снег, мокрый снег, утром и днем на большей части территории сильный мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед.

Ветер южный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем— слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

15 января на большей части территории кратковременный снег. Ветер юго-западный, умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем 0..-5°С.

16 января ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный снег, слабый туман, изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, максимальная днем -2..-7°С.