Студент БГУИР упал с балкона, на котором шел «вечный» ремонт?

По факту его гибели Следственный комитет проводит проверку.

По сообщению агентства «Минск-Новости», тело молодого человека с признаками падения с высоты было обнаружено утром 13 января на улице Якуба Коласа. Предварительно установлено, что падение произошло с 12-го этажа здания общежития вуза.

Как рассказал «Салiдарнасцi» один из студентов – жилец общежития, в котором произошла трагедия, – утром в пятницу у здания собирались вахтеры и начальник местного студгородка Анатолий Луцкий. Они экстренно вызывали скорую и милицию.

Также собеседник подтвердил, что в общежитии уже долгое время ведется ремонт.

– По этой причине на балконы выход запрещен. Но не все хотят подчиняться запрету, – добавил он.

Другие студенты вуза в социальных сетях обсуждают разные версии произошедшего – от гибели по неосторожности до самоубийства.