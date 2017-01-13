Откровения психолога и сексолога: как понять, что партнер тебе изменяет

Специалисты рассказывают: как уличить своего партнера в измене и когда стоит открыто поговорить с ним на эту тему.

Татьяна Можейко, семейный психолог:

Следует понимать, что если ваш партнер решил всерьез завести отношения на стороне и скрыть это от вас, то вы ничего не узнаете до тех пор, пока его бдительность не притупится или он не расслабится от этих отношений.

Есть несколько моментов, по которым можно заподозрить, что у партнера кто-то есть:

Например, резкая смена поведения – это один из самых ярких признаков. В жизни долго ничего не менялось, и вдруг человек решает изменить свои привычки. Например, поменял привычки, связанные с внешним видом, или вдруг начинает интересоваться фитнесом, ЗОЖ и штурмовать стилистов или много внимания уделяет одежде, в частности нижнему белью.

Также хорошо «проявляются» изменщики в праздничные дни, а именно: человек исчезает на некоторое время на Новый год, 8 Марта, 14 февраля. Обычно «третьи углы» особенно обидчивы, если не проводят праздники вместе.

Обратите внимание на телефон вашего партнера – он «запаролен» или спокойно лежит на видном месте, происходят ли в течение вечера непонятные звонки, приходят ли неожиданные смс, прочитать которые он готов только в другой комнате.

Также следует обратить особое внимание на настроение вашего партнера: если он стал сильно раздражаться на любое ваше слово или, наоборот, стал непонятно милым и всепрощающим, то это тоже может быть признаком, что в душе у человека происходят изменения.

В завершение скажу, что особенно сложно выявить женскую ложь, потому что женщины обладают более высоким уровнем эмоционального интеллекта и, как следствие, редко попадаются на простых вещах, связанных с банальным подозрением партнера.

Также могу посоветовать использовать ключи глазного доступа. То есть, если после заданного вопроса человек начинает врать, то в первую секунду он будет смотреть вверх и влево. Если он отвечает честно, то вправо и вверх. Даже банальный вопрос, что вы делали в тот вечер, может рассказать о том, что, возможно, его и не было в тот вечер в том месте. На этом попадаются все.

Мария Вайсс, психолог-сексолог:

Один из самых важных факторов здоровых отношений – доверие, но иногда самые искренние отношения могут омрачаться сомнениями. И перед тем как реагировать и переживать, необходимо убедиться в том, не накручиваете ли вы себя.

Чтобы узнать, верен ли вам ваш партнер, обратите внимание на следующее:

Коммуникация – отсутствие общения в паре, признак того, что отношения на грани гибели, если вы отметили, что в последнее время произошло резкое падение общения, или наблюдаете тенденцию спада, у вас есть повод для беспокойства. Если раньше вы были достаточно близки и открыты со своим партнером, то вы просто почувствуете, как эмоционально отдаляетесь друг от друга.

Ложь – даже самые опытные обманщики путаются в своих рассказах. Если разговор вызвал у вас сомнения, не акцентируйте на этом внимание сразу, вернитесь позже. Если в словах вашего партнера всплывают какие-то неточности с предыдущей версией рассказа, то, скорее всего, вас обманывают.

Избегание – часто для того, чтоб не прибегать ко лжи, партнер будет стремиться избежать разговора о том, где проводит свое личное время. Таким образом стремясь минимизировать свое чувство вины.

Зрительный контакт – признак искренности и честности. Если человек что-то скрывает от своего близкого, ему трудно, а порой даже больно смотреть в глаза.

Изменения в привычках – у вашего партнера появились новые увлечения, к тому же он стремится заниматься ими без вас, если это добавляется к другим признаками отмеченным в статье, у вас есть повод для тревоги.

Время – если ваш партнер стал больше времени проводить на работе, задерживаясь допоздна. Надолго уходит к друзья, часто устает, плохо себя чувствует, поэтому не может уделить вам внимание, и эти отговорки повторяются на протяжении какого-то времени, он или проводит время с кем-то другим, или больше не хочет проводить его с вами.

Сексуальная жизнь – наиболее очевидный знак, заключается в том, что партнеру некомфортно с вами во время физической близости, будь то простые объятия, поцелуи, секс.

Настроение – всегда приподнятое, улыбка не сходит с лица, взгляд направлен в сторону, словно погружен в воспоминания о прекрасных моментах. Внезапные смены, агрессия либо подавленность, особенно после звонка или сообщения.

Скрытность – такое поведение легко заметить, и оно быстро бросается в глаза. Есть повод для беспокойства, если у вашего партнера отключен телефон на несколько часов или находится вне зоны доступа днем, ночью или даже в выходные или партнер проводит много времени онлайн или в телефоне.

Враждебность – любое невинное поддразнивание, воспринимается как критика и обвинение. В ответ вы слышите грубые ответы на, казалось бы, очень безобидные вопросы.

Внешний вид – резкие перемены в одежде, появилась жесткая фиксация на аккуратности и чистоте, внезапное увлечение спортом, изменение в предпочтениях питания.

Если все признаки сходятся и вы чувствуете, свою уверенность и правоту, настало время получить признание. Не бойтесь поговорить на эту тему, ведь это точно лучше, чем жить в муках, не доверяя своему партнеру. И тогда вам не придется больше рыться в его вещах и сообщениях, следить за ним и подвергать себя боли и унижению.

Могут быть и другие признаки того, что у вашего партнера появился другой, доверяйте своей интуиции, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и помните, что понизить вероятность измены можно поддерживая здоровую атмосферу в семье и искренние отношения с партнером, но гарантировать верность на 100% – невозможно.