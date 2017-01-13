На омоновца, задержавшего врача-педиатра, завели уголовное дело

Об этом сообщил сам доктор Дмитрий Середа, который в августе прошлого года пострадал от жестоких действий милиции.

По его словам, прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Заводского РУВД за превышение власти или служебных полномочий. Соответствующее письмо было отправлено пострадавшему 9 января.

В нем отмечается, что данное уголовное дело уже направлено начальнику УСК по Минску для организации предварительного расследования. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что сотрудники спецназа ворвались в квартиру доктора и на глазах членов семьи надели на того наручники, попутно избивая задержанного. Позже выяснилось, что оперативные действия в его отношении были совершены по ошибке.

Врач-педиатр: «Мою голову придавили кроссовком – и посыпались удары по всему телу».

Позже Дмитрий Середа побывал на личном приеме у главы столичной милиции Александра Барсукова. Тот заявил мужчине, что извиняться за действия своих подчиненных до получения результатов проверки он не намерен. И предложил починить сломанную дверь.