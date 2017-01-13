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Общество
13.01.2017
Павел Рос
«Почему белорус должен доказывать, что он не верблюд?»

Профсоюзы будут готовить массовую акцию протеста за отмену декрета о «тунеядцах», если власти не поймут свою ошибку.

Лидер Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» прокомментировал опубликованный примерный перечень «сложных жизненных ситуаций», в случае которых местные власти будут освобождать белорусов от так называемого налога на тунеядцев.

– Я думаю, что сегодня 70% населения живет в «трудной жизненной ситуации», – заявил он. – А в какой ситуации находятся домохозяйки, которые тоже выполняют большой труд? А как быть с бывшими военнослужащими, которые не смогли трудоустроиться? А как быть с молодыми специалистами, которые сидят без работы? А как быть с теми, кому предлагают работать за 150-200 рублей, а их это не устраивает? Невозможно сделать безапелляционный перечень, который предусмотрел бы все случаи. Да и вообще, почему белорус должен доказывать, что он не верблюд?

Обсуждения «тунеядских» поправок бьют рекорды на форумах.

По мнению профсоюзного лидера, чиновники сделали большую ошибку еще и тем, что отдали эти вопросы на откуп местным властям – так как поступления от «тунеядцев» пойдут в местные бюджеты.

– Так что, мы не знаем, какое кумовство или сватовство сегодня в регионах? Своих близких они освободят (не исключено, что нарисуют им справки), а остальным что делать? – говорит он.

Собеседник наблюдает, что внесенные поправки не успокоили, а только разозлили людей. И выход из этой ситуации сегодня только один – декрет должен быть отменен.

– Мы не будем сидеть, сложа руки, – заявил Геннадий Федынич. – Для начала повсеместно соберем подписи и направим их в адрес президента. Если это не поможет и голоса людей не будут услышаны, тогда остается только одно – будем готовить массовую акцию протеста за отмену декрета.

 
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