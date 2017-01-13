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Профсоюзы
13.01.2017
praca-by.info
Юрист: «Нужно бороться с безработицей и низкими зарплатами, а не с безработными»

Как сообщает пресс-служба главы государства, 12 января президент подписал Декрет № 1, предусматривающий внесение изменений в Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко уверен, что недовольство людей декретом «о тунеядстве» достигло критической массы. По его словам, в офис профсоюза РЭП в Гомеле каждый день приходит по 10-15 человек, чтобы написать жалобы на требования налоговых инспекций.

– Сегодня была молодая мама, только недавно родила ребенка, у неё требуют уплатить налог. Хотя в декрете черным по белому написано, что родители детей до 7 лет освобождены от уплаты налога. Присылают извещения всем подряд. Например, моему сыну, который в 2015 году проходил срочную службу в армии, тоже пришло извещение. Но я юрист, я не побежал, а попросил их извиниться перед моей семьей за некомпетентность, и отправил в областной военкомат, чтобы там искали информацию о моем сыне. Был случай, когда у женщины тяжело протекала беременность, и она не могла работать, другая в райцентре не могла найти работу долгое время. Возмущение людей и так на пределе, и тут президент принимает эти драконовские поправки, иначе назвать их нельзя.

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