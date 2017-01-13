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13.01.2017
Салiдарнасць
Возбуждены уголовные дела в отношении почти десятка топ-менеджеров из регионов

Генпрокуратура публикует перечень дел о хищениях, превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, возбужденных только в первые недели года.

Прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий) в отношении бывшего директора УКП «Жилкомхоз», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Ущерб оценивается в 57 тыс. рублей.

Прокуратурой Могилева возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении бывшего главного бухгалтера ООО «Алемир», которая подозревается в совершении хищения на сумму более 867 тыс. рублей.

Прокуратурой Дрибинского района возбуждено уголовное дело в отношении директора Дрибинского УКП «Жилкомхоз», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 12 тыс. рублей.

Прокуратурой Шарковщинского района возбуждено уголовное дело в отношении директора КУПСХП «Городец», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости и причинении ущерба предприятию на сумму более 60 тыс. рублей.

Прокуратурой Россонского района (Витебщина) возбуждено уголовное дело в отношении директора УП «ЖКХ Россонского района», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей.

Прокуратурой Минского района – в отношении заместителя председателя Минского райисполкома, который подозревается в том, что он, работая ранее председателем сельского исполнительного комитета, совместно с ведущим специалистом землеустроительной службы указанного райисполкома незаконно предоставил его сестре земельный участок в частную собственность, чем причинил ущерб государству на сумму более 12 тыс. долларов США.

Прокуратурой Молодечненского района возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» и его сына – руководителя фермерского хозяйства. Директор подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей у фермерского хозяйства по завышенной стоимости. Ущерб, причиненный филиалу, составил более 5 тыс. рублей.

Прокурором Столинского района по материалам РОВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 УК (присвоение имущества) в отношении бывшего маркетолога ОАО «Горынский КСМ», который подозревается в присвоении продукции на общую сумму более 41 тыс. рублей.

Сообщается, что указанные уголовные дела направлены прокурорами в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.

 
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