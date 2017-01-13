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13.01.2017
Как выглядит брошюра, нацеленная на помощь российским военным в Сирии

Найдены документальные свидетельства, подтверждающие подготовку солдат для сухопутной операции.

Один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова переслал «Новой газете» две брошюры. По свидетельству источника, эти брошюры распространяются среди военнослужащих батальона «Север».

Первая брошюра называется «Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)». На обложке брошюры изображена эмблема вооруженных сил Министерства обороны — красно-бело-синяя звезда.

Данная брошюра выглядит как цветная раскладка. Информация представлена в виде тематически структурированных картинок: карта Ближнего Востока, карта Сирии, перевод на арабский (транскрипция по-русски) чисел и фраз, необходимых для общения с местными жителями и получения от них информации о местоположении, вооружении и действиях противника.

Той же цели служат тематические картинки, которые позволяют описать внешность (расу, рост, пол, возраст и одежду людей), сориентироваться в звании военнослужащего сирийской армии (по погонам с разным количеством звезд и планок), определить принадлежность к незаконному вооруженному формированию, конкретный образец военной техники, вооружения, объект транспорта и проч.

Это наглядное пособие — максимум иллюстраций, минимум текста — видимо, должно способствовать ориентации на местности российских военнослужащих и установлению контакта с местными военными и гражданскими лицами.

Эмблема на обложке — характерная звезда — скорее всего, свидетельствует о том, что данная брошюра подготовлена соответствующим подразделением Министерства обороны.

Специалисты, с которыми консультировалась «Новая газета», сравнили эту брошюру с памятками воинам-интернационалистам, воевавшими в Афганистане. Такие памятки, кодексы воинов-афганцев, легко найти в интернете.

При составлении «афганских» памяток был использован аналогичный принцип подачи информации: иллюстративный ряд доминирует над текстом; в них также дается необходимая для ориентации географическая, политическая, лингвистическая, правовая и т.п. информация.

 
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