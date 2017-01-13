Чем дальше в лес: Минтруда привело примеры «трудных жизненных ситуаций»

Замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков пояснил, какие трудные жизненные ситуации смогут освободить белорусов от уплаты «налога на тунеядство».

Напомним, накануне Александр Лукашенко подписал Декрет № 1, предусматривающий внесение изменений в Декрет от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Обсуждения поправок бьют рекорды на форумах, в том числе обсуждается вопрос – что считать «трудными жизненными ситуациями», поскольку теперь местные органы власти имеют право освобождать неработающих граждан от уплаты сбора, если те оказались в той самой ситуации.

– В данном случае под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей, – сказал в интервью БЕЛТА Валерий Ковальков. – ...Говорить о конкретных решениях я не могу – это компетенция местных советов. Но могу привести примеры сложных ситуаций. Например, у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития, а также обучающихся на дому. Или у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями. Или у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства.

Или же у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию в различных организациях (акцентирую внимание именно на том, что они находятся на реабилитации, а не около магазина). Повторю: рассмотрение каждого конкретного случая позволит учесть все множество возникающих жизненных ситуаций – и это будут решать местные органы.

Байнет: «Теперь они решили влезть и в частную жизнь»

Объяснений чиновников только подливают масла в огонь на форумах. Приводим свежее к уже отмеченному на talks.by.

«Просто отмените, позор полный! Этот указ говорит только о полной деградации власти, а все разъяснения выглядят довольно глупо».

«Да захлебнитесь вы своей добротой».

«Прекрасно! Алкоголикам и наркоманам официально разрешают не работать. А они так хотели!».

«Теперь они решили влезть и в частную жизнь».

«Считает ли кто, сколько уже реально денег потрачено на этот позорный декрет? Утверждают, изменяют, ищут, рассылают письма. Уже и Минздрав чего-то принимает участие, и Минтруда вот разъясняет, потом будут в разных исполкомах рассматривать письма и просьбы. И т.д. и т.п. Работа кипит! За чей счет банкет-то?».