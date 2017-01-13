Обсуждения «тунеядских» поправок бьют рекорды на форумах

Тысячи гневных комментаторов обвиняют власть в издевательстве над людьми.

Изменения, внесенные Александром Лукашенко в скандальный декрет, вместо успокоения белорусов дали, скорее, обратный эффект. На дискуссионных площадках и в социальных сетях разгорелся настоящий пожар.

Часть людей на talks.by попросту не понимает: зачем нужно было вносить такие «косметические» изменения?

«Непонятно толком, в чем изменения? Подписал декрет о внесении изменений в изменения».

«Хватит издеваться над своим народом. Данный декрет нужно отменить без всяких изменений».

«А как понять, что такое «тяжелая жизненная ситуация»? Вот я третий месяц живу с долгами. У меня тяжелая жизненная ситуация или еще нормально?».

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«Не удивлюсь, если будет декрет № 2 «О младенческом иждивении», согласно которому все новорожденные дети автоматически объявляются тунеядцами».

Другие комментаторы, едва сдерживая эмоции, высказывают все, что они думают о недальновидной инициативе властей:

«Не понимаю, что за бредовый закон. Кто такой этот тунеядец – раб? Государство – это наемный работник народа, в руках которого под управлением находятся все богатства страны... Если человек не работает, то никому не должен платить. Он тратит деньги в магазине, платит НДС и больше ничего должен».

«Нет тунеядцев – есть безработные. Фактически, это налог на безработицу. Не ведитесь на заказные письма – не забирайте их. Не ходите в налоговую. Ничего не доказывайте инспекторам. Пусть ищут с собакой».

«Знаю людей, который согласились заплатить этот оброк только под одной причине – делают документы на выезд из Беларуси на ПМЖ и не хотят иметь проблем с пересечением границы».

«Вы унизили свой народ этим законом. А теперь не знаете, как его правильно использовать. Сколько внесли изменений и дополнений, переносите сроки… И все равно закон не работает.

Лучше бы создавали благоприятный климат и законы для развития бизнеса. Может тогда и инвестиции пошли бы, и бизнес стал бы развиваться. А там, смотришь, и уровень жизни повысится.

А так выходит, что свои промахи, ошибки и глупость перекладываете на плечи и шеи людей. Позор нам всем за такое».