Всемирный банк предсказал экономический рост всем соседям Беларуси, но не нам

Аналитики банка опубликовали любопытные данные о состоянии экономики в Восточной Европе.

В частности, в обзоре отмечается, что в восточной части региона в 2016 году после двух лет глубокого спада наблюдалось некоторое оживление.

Например, в Молдове темпы экономического роста выросли до 2,2%. Экономический рост также наблюдался в Польше и Украине. В то же время в России и Беларуси снижение ВВП продолжилось, хотя и не такими быстрыми темпами, как это было ранее.

Что касается прогноза на 2017 год, то Всемирный банк впервые за долгое время прогнозирует рост российской экономики – на уровне 1,5%. Украинская экономика, по мнению экспертов, будет развиваться еще быстрее – до 2% «по мере улучшения ситуации в плане безопасности и продвижения экономических реформ».

Вырастет этом году и экономика Казахстана – на 2,2%, благодаря «стабилизации цен на сырьевые товары и сокращению экономических дисбалансов».

А вот белорусская экономика, скорее всего, станет исключением. Хотя

экономический подъем в соседних странах положительно повлияет на экономику Беларуси, аналитики банка полагают, что в 2017 году она упадет еще на 0,5%.