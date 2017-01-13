Невзоров прошелся по «хищным попугаям» российского ТВ

Вспомнив новозеландских кеа – грозу овец.

Ранее в Рунете разразился скандал: в сети появилась петиция с открытым письмом, где критикуется эфир Первого канала (31 декабря за одним столом собрались Алла Пугачева, Максим Галкин и другие звезды). Автор попросил Константина Эрнста провести срочную работу над ошибками и улучшить качество новогоднего эфира в следующем году.

Сама Пугачева уже отреагировала на массовые упреки у себя в Instagram: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье».

Публицист Александр Невзоров, который ранее уже поддержал затравленную Божену Рынску, так прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачевой.

– И тут же, обратите внимание, с каким восторгом, свистом, притопами и приплясами публика берется составлять коллективные письма, вообще, с каким наслаждением и с каким истеризмом это все травят, – сказал он в эфире Эха Москвы. – Дело даже не только в том, что телевидение преподает мощные уроки травли. Ведь не забывайте, что благодаря этим раскаленным годам, войне с Украиной, массе этих глупейших ошибок, которые делает власть, на телевидении вывелась такая исключительная с точки зрения зоологии практически порода хищных попугаев.

Хищные попугаи есть, кстати – зря вы на меня так смотрите – существуют в природе. Это, если я не ошибаюсь, кеа, они водятся в Новой Зеландии. Но на российском телевидении хищные попугаи представлены исключительно в широком ассортименте, и мы видим, что они, что называется, заводят публику.

Сейчас, интересно, они потребуют лишения Пугачевой гражданства на основании того, что она оскорбила их представление о новогоднем эстетизме, или она мешала погрузить рожу в салат на должную глубину? Вот хотелось бы какой-то конкретики.