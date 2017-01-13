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Общество
13.01.2017
Вступил в силу Закон о внесении изменений в пенсионное обеспечение

А некоторые новации действуют уже с 1 января.

Изменения предусматривают поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях, соразмерное повышение возраста, дающего право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, досрочные пенсии по возрасту социально уязвимым категориям граждан (инвалидам с детства, родителям детей-инвалидов, матерям погибших военнослужащих, многодетным матерям, родившим и воспитавшим 5 и более детей, лилипутам и карликам, за выслугу лет. Эта новация действует с 1 января 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Новым законом предусматривается увеличение с 1 января ежегодно на 6 месяцев до 20 лет требуемого для назначения трудовых пенсий по возрасту и за выслугу лет минимального стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов. Как пояснили специалисты Минтруда, страховой стаж в 2016 году составлял 15 лет 6 месяцев, в 2017 году он будет 16 лет и т.д.

Законом предусматривается увеличение ежегодно на один год периода, из заработка за который исчисляется пенсия, до фактически имеющегося у человека, обратившегося за пенсией, стажа работы (в 2016 году – 22 года, в 2017 году – 23 года и т.д.).

Среди других новаций – включение в стаж работы периодов альтернативной службы. Уточнены нормы о выплате пенсии лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями.

 
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