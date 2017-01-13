Многострадальный «не-Кемпински» дождался застройщика

Об этом в четверг договорились Александр Лукашенко и председатель «Сбербанка» Герман Греф.

После встречи с главой Беларуси банкир рассказал журналистам, что им удалось найти «подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации».

– Мы получили полную поддержку со стороны президента Беларуси и, соответственно, взяли на себя обязательства по дофинансированию, – цитирует Грефа БЕЛТА.

По его словам, банк вложит около 100 миллионов долларов в некоторые объекты недвижимости с целью их последующей продажи.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на собственные источники, одним из этих объектов является скандально известный отель-долгострой в центре Минска, получивший в народе название «не-Кемпински».

Как в Минске строили отель «мирового уровня».

Интересно, что в ходе встречи Лукашенко посоветовал Грефу, как тому следует работать в Беларуси.

– Я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов, – сказал он.