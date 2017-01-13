Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Вступил в силу Закон о внесении изменений в пенсионное обеспечение
Многострадальный «не-Кемпински» дождался застройщика
Когда белорусы потребуют повысить пособие по безработице?
Опознано большинство погибших при крушении Ту-154, в том числе Доктор Лиза
Дзякуй, Ірына Міхайлаўна!
Минчанка пожаловалась депутату Руммо на «гомосексуального» Деда Мороза и волков в юбках
Изучаем армию неплательщиков: кто должен казне?
Почему Украина запретила вещание независимого российского канала?
Грукат капытоў…салаўя, альбо як змагацца з расійскімі гарлахвацкімі
Лучший белорусский гандболист XXI века завершил карьеру после разборки с «Аль-Киядой»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Ну и ну! Кого обвинили в срыве договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
Романчук обнаружил мистику в кадровой политике Лукашенко
Белорусы – коммунальщикам: «Такая статистика – это плевок в лицо народу»
Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Дмитрий Быков: «Сегодня уровень России — как раз одиннадцатый век»
«Савушкин» отказался от денег активистов и получил новую порцию критики
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
Почему шаг властей в верном направлении вызвал критику
«До лагерей еще дело не дошло, но все остальное в путинской России уже есть»
«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз
«Какой отдых, кроме секс-туризма, можно запланировать на пять дней?»
«Пустить наши налоги на производство валенок и велосипедов – это преступление»
«Заплатили за месяц 305 рублей. А когда не захотела подписываться на газету, отобрали премию»
Три примера из жизни «самой честной и искренней» церкви
5 причин, почему Рождественский турнир вызывает чувство брезгливости
Трыумф і трагедыя Віктара Ганчара
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
Социальное государство в двух фотографиях
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Экономика
13.01.2017
Салiдарнасць
Многострадальный «не-Кемпински» дождался застройщика

Об этом в четверг договорились Александр Лукашенко и председатель «Сбербанка» Герман Греф.

После встречи с главой Беларуси банкир рассказал журналистам, что им удалось найти «подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации».

– Мы получили полную поддержку со стороны президента Беларуси и, соответственно, взяли на себя обязательства по дофинансированию, – цитирует Грефа БЕЛТА.

По его словам, банк вложит около 100 миллионов долларов в некоторые объекты недвижимости с целью их последующей продажи.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на собственные источники, одним из этих объектов является скандально известный отель-долгострой в центре Минска, получивший в народе название «не-Кемпински».

Как в Минске строили отель «мирового уровня».

Интересно, что в ходе встречи Лукашенко посоветовал Грефу, как тому следует работать в Беларуси.

– Я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов, – сказал он.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:2)
Главное
Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами
Ну и ну! Кого обвинили в срыве договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином
Три вещи, которые точно поразят иностранного туриста в Беларуси
«Савушкин» отказался от денег активистов и получил новую порцию критики
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY