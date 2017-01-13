Когда белорусы потребуют повысить пособие по безработице?

Где спрятались в статистике проблемы рынка труда.

Эксперты отмечают сужение рынка труда, однако количество официально зарегистрированных безработных за последний год уменьшилось на 18,5%. Уровень официальной безработицы упал с 1% до 0,8%.

Вместо увольнения части работников просто снижают зарплату всем

Академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова считает, что падение официальной безработицы с 1% до 0,8% не является показательным для анализа ситуации на рынке труда.

— В странах, где установлено низкое пособие по безработице, официально регистрируется мало людей, находящихся в поиске работы. Официальная безработица может быть около 1%, а если ее посчитать по методологии Международной организации труда, то она достигает 5-6%, — комментирует эксперт.

По данным Центра социально-экономических исследований CASE Belarus, в прошлом году занятость в экономике снижалась рекордными темпами.

Продолжение прогноза читайте здесь