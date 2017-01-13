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13.01.2017
Опознано большинство погибших при крушении Ту-154, в том числе Доктор Лиза

Экспертам по ДНК-экспертизе удалось идентифицировать личности более 70 человек, погибших в результате крушения самолета Минобороны.

«Родственники ознакомлены с результатами экспертизы», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.

Также по ДНК- экспертизе опознана руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ту-154 упал в Черное море после дозаправки в Сочи. Авиакатастрофа произошла ранним утром 25 декабря. В самолете находились 92 человека, в том числе солисты ансамбля имени Александрова, журналисты. Все они погибли.

 
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