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13.01.2017
Захаров полез в драку

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров, прославившийся также в качестве партнера Александра Лукашенко по хоккейной команде и уборке урожая, опять отличился.

В концовке матча чемпионата Беларуси между столичным клубом и «Гомелем» на площадке началась заварушка. Форвард минчан толкнул в спину соперника, за того заступился партнер, и задира огрёб по полной программе. В драку со скамейки запасных вмешался и 54-летний тренер «Юности».

– Наш игрок пропустил много ударов. Поэтому я и схватил его, оттащил. Противник выиграл этот бой, – объяснил после матча Захаров.

То, что в спор двоих ввязался третий, не понравилось защитнику «Гомеля» Дмитрию Заламаю. Он, в свою очередь, полез в потасовку с коучем «Юности», но наткнулся на противодействие минских хоккеистов. Пикантность ситуации еще и в том, что недавно Заламай сам играл за столичную команду под руководством Захарова.

После того, как все успокоились, арбитры вынесли свой вердикт. Захаров за участие в драке схлопотал 2-минутный штраф за грубость и 20-минутный дисциплинарный.

Председатель Федерации хоккея сравнил партнера Лукашенко с персонажем из «Бриллиантовой руки»

 
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