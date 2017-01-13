Минчанка пожаловалась депутату Руммо на «гомосексуального» Деда Мороза и волков в юбках

Это произошло накануне на встрече члена Совета Республики Национального собрания с горожанами в администрации Московского района.

Как отмечает Минск-Новости, первыми пришли мама с дочкой. Девочку она оставила за дверью, а сама присела напротив Олега Руммо.

— Что же вы ребенка оставили за порогом? — после приветствия поинтересовался член Совета Республики.

— Ой, у меня вопрос просто очень щепетильный, — ответила мать. — Меня зовут Юлия Александровна, я бы хотела сообщить, что некоторые зарубежные общественные организации занимаются в Беларуси открытой пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Причем в эту деятельность активно вовлекают школьных социальных педагогов. Например, недавно в школах распространялись билеты на спектакль «Заячий поход под Новый год». Постановка мне показалась слишком нестандартной: Дед Мороз лично мне показался каким-то гомосексуалистом, а волки отплясывали в юбках.

В подтверждение своих слов она показала несколько видеозаписей со спектакля. На одной детишкам что-то вещал мужчина, похожий своим зеленым костюмом на волшебника Изумрудного города Гудвина. На другой — представители сильного пола танцевали в балетных пачках.

Также жалобщица коснулась темы наркозависимости, предложив посадить всех любителей психотропных веществ в тюрьму. Вслед за ними в места не столь отдаленные предложила отправить и сексуальные меньшинства, отметив, что так поступал Сталин.

Поток информации из ее уст не иссякал около получаса, отмечает агентство. При этом женщина затруднялась четко сказать, чего именно добивается от Руммо.