Изучаем армию неплательщиков: кто должен казне?

Около 600 компаний и индивидуальных предпринимателей столицы вошли в новый год с долгами перед бюджетом.

Большинство из должников – это частные компании, а среди них – девелоперы и строители.

Согласно опубликованным Министерством по налогам и сборам сведениям о плательщиках г. Минска, допустивших задолженность по платежам в бюджет на 1 января 2017 года, в статусе должника в 2017 год вступили 29 государственных предприятий, 523 частных компании и общественные организации и 43 индивидуальных предпринимателя.

Среди государственных предприятий, у которых возникли проблемы с платежами в бюджет, выделяются «Автомагистраль» и «Сукно».

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