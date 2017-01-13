Почему Лукашенко не «шевелится»?

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Вступил в силу Закон о внесении изменений в пенсионное обеспечение
Многострадальный «не-Кемпински» дождался застройщика
Когда белорусы потребуют повысить пособие по безработице?
Опознано большинство погибших при крушении Ту-154, в том числе Доктор Лиза
Дзякуй, Ірына Міхайлаўна!
Минчанка пожаловалась депутату Руммо на «гомосексуального» Деда Мороза и волков в юбках
Изучаем армию неплательщиков: кто должен казне?
Почему Украина запретила вещание независимого российского канала?
Грукат капытоў…салаўя, альбо як змагацца з расійскімі гарлахвацкімі
Лучший белорусский гандболист XXI века завершил карьеру после разборки с «Аль-Киядой»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Ну и ну! Кого обвинили в срыве договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
Романчук обнаружил мистику в кадровой политике Лукашенко
Белорусы – коммунальщикам: «Такая статистика – это плевок в лицо народу»
Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Дмитрий Быков: «Сегодня уровень России — как раз одиннадцатый век»
«Савушкин» отказался от денег активистов и получил новую порцию критики
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
Почему шаг властей в верном направлении вызвал критику
«До лагерей еще дело не дошло, но все остальное в путинской России уже есть»
«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз
«Какой отдых, кроме секс-туризма, можно запланировать на пять дней?»
«Пустить наши налоги на производство валенок и велосипедов – это преступление»
«Заплатили за месяц 305 рублей. А когда не захотела подписываться на газету, отобрали премию»
Три примера из жизни «самой честной и искренней» церкви
5 причин, почему Рождественский турнир вызывает чувство брезгливости
Трыумф і трагедыя Віктара Ганчара
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
Социальное государство в двух фотографиях
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Политика
13.01.2017
Юлия Иванко
Почему Лукашенко не «шевелится»?

В четверг глава государства встретился с главой Следственного комитета. Это была первая за долгое время его рабочая встреча.

30 декабря Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Минскую область, а что дальше?

Его пресс-служба регулярно сообщала о том, что президент кому-то направил поздравления. 4-7 января Лукашенко был на публике – но не работал, а играл в хоккей на Рождественском турнире. А, да, чуть не забыли – на Рождество он пришел с младшим сыном в церковь.

На этой неделе глава Беларуси поставил подпись под различными документами и законодательными актами. 10 января вручил премии «За духовное возрождение».

И вот 12 января провел, наконец, рабочие встречи – с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем и гостем из России, главой правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Не самый напряженный график, не правда ли? И это можно было бы по-человечески понять – у каждого периодически возникает апатия к работе. Если бы не громаднейшее «но», о котором не получается забыть. Страна переживает серьезнейший кризис. Достойных решений со стороны власти, как из него выбраться, не видно. Не разрешен экономический спор с соседней Россией.

Хватает проблем и помельче. К примеру, год назад Александр Лукашенко анонсировал, что собирается неожиданно посетить проблемный «Камволь». Его не видели там до сих пор. 

И как тут не процитировать самого Лукашенко: «Все должны напрягаться и давать результат», а также «шевелиться».

Последние недели напоминают анекдот, который, если в нем заменить одно слово, звучит так:

– Я не буду работать в стране, в которой такая фигня творится…

– Что, уволишься?

– Нет, работать не буду!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:20)
Главное
Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами
Ну и ну! Кого обвинили в срыве договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином
Три вещи, которые точно поразят иностранного туриста в Беларуси
«Савушкин» отказался от денег активистов и получил новую порцию критики
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY