Почему Лукашенко не «шевелится»?

В четверг глава государства встретился с главой Следственного комитета. Это была первая за долгое время его рабочая встреча.

30 декабря Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Минскую область, а что дальше?

Его пресс-служба регулярно сообщала о том, что президент кому-то направил поздравления. 4-7 января Лукашенко был на публике – но не работал, а играл в хоккей на Рождественском турнире. А, да, чуть не забыли – на Рождество он пришел с младшим сыном в церковь.

На этой неделе глава Беларуси поставил подпись под различными документами и законодательными актами. 10 января вручил премии «За духовное возрождение».

И вот 12 января провел, наконец, рабочие встречи – с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем и гостем из России, главой правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Не самый напряженный график, не правда ли? И это можно было бы по-человечески понять – у каждого периодически возникает апатия к работе. Если бы не громаднейшее «но», о котором не получается забыть. Страна переживает серьезнейший кризис. Достойных решений со стороны власти, как из него выбраться, не видно. Не разрешен экономический спор с соседней Россией.

Хватает проблем и помельче. К примеру, год назад Александр Лукашенко анонсировал, что собирается неожиданно посетить проблемный «Камволь». Его не видели там до сих пор.

И как тут не процитировать самого Лукашенко: «Все должны напрягаться и давать результат», а также «шевелиться».

Последние недели напоминают анекдот, который, если в нем заменить одно слово, звучит так:

– Я не буду работать в стране, в которой такая фигня творится…

– Что, уволишься?

– Нет, работать не буду!