Героиня «Лабутенов» обнажилась для MAXIM

Одним из самых нашумевших музыкальных видео в наших палестинах в 2016-м стал клип группы «Ленинград» про «лабутены». Засветившаяся там певица Алиса Вокс появилась на страницах январского номера популярного журнала MAXIM.

Помимо фотосессии, Вокс в интервью MAXIM рассказала о причинах своей отставки из «Ленинграда» почти сразу после выхода самого успешного клипа. По словам певицы, она ушла сама, а не по воле лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова:

– Я просто поняла, что топчусь на месте, дальше начнется творческая деградация. Никто не скрывает, включая худрука, что это его личный театр. Все подчинено лишь его управлению, никакой самодеятельности. Он всегда говорил: «Хотите творчества? Идите создавайте свою группу и занимайтесь там творчеством. А здесь будьте любезны делать то, что я говорю!»

Я так и поступила. Я не могла уже откладывать реализацию своих творческих планов, поэтому мы так быстро и выпустили мой сольный альбом.

Напомним, ранее Шнур так прокомментировал уход Вокс:

«Я никому ничего не обещал. По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звёздочек. Придумываю образ, материал, продвигаю. Решаю как подать, чтобы их полюбили. Ну не совсем их, образ, конечно. Усилиями нашего коллектива мы создаём героиню мифа из ничего.

Это наша работа. И именно из-за того, что мы неплохо делаем своё дело возникают претензии и недовольства. Зрители любят образ сделаный нами и очень не хотят конца. Но он неизбежен.

Придуманные мной и сделаные коллективом Героини мифа довольно быстро и наивно начитают сами верить в свою Божественную природу. А с Богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем».

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