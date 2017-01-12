Почему Украина запретила вещание независимого российского канала?

Власти Петербурга передают Русской православной церкви в безвозмездное пользование Исаакиевский собор. На донбасском фронте без перемен: за сутки сепаратисты 62 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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