Великолепная Рената

Мягкая волна белокурых волос, красная помада, стрелки, крупное ожерелье: имидж актрисы, режиссера, сценариста Ренаты Литвиновой — современная копия образов голливудских кинодив. С одним только «но»: она не копия, она оригинал. В день 50-летия актрисы «Газета.Ru» разбирает ее стиль.

Рената Литвинова во время демонстрации собственной весенне-летней коллекции одежды «ZARINA & Рената Литвинова», 2009 год. Источник: ТАСС

Актриса, режиссер, сценарист, Рената Литвинова увлекалась историей кино, но вошла и в историю российской моды. Ее пример — другим наука: запоминающиеся детали, выверенный образ, фирменный стиль и настоящая, искренняя любовь к себе делают с девушкой чудеса. Умная женщина не может быть некрасивой, а Рената умная. И разбирается в моде не хуже, чем в кино, — подтверждением тому служат циклы передач об истории обуви и белья, созданные ей для канала «Культура», — «Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой» и «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой».

Рената Литвинова в фильме «Жмурки» (2005). Источник: СТВ

Она умеет правильно себя подать, повернуть с лучшей стороны и выбрать из того, что может предложить история моды, не просто лучшее, а то, что подходит лично ей.

А подходят ей красная помада, стрелки, голливудская «холодная укладка» и цвет волос «платиновый блонд», одежда в стиле 30-х, 40-х, 50-х, крупные драгоценности и туфли на каблуках. И шляпки — например, шляпки-таблетки, в идеальном случае, с вуалью. Словом, все, что заставляет вспомнить о кинозвездах золотого века Голливуда — Марлен Дитрих, Грете Гарбо, Грейс Келли — и что не каждая женщина решится носить каждый день.

Да и не каждая сможет, потому что образ обязывает быть безупречной, быть в центре внимания, быть смелой. Быть свободной и независимой, потому рядом с Грейс Келли должен быть принц Монако, а с принцами в стране напряженка, и Ренате Литвиновой это прекрасно известно. Многие ее работы — о желании любви, какой-то неземной, несуществующей, неплотской. «Это про женщин, которые влюбленно смотрят на мужчину, — рассказывала она в интервью журналу «Афиша» о картине «Небо. Самолет. Девушка» в 2003 году. — Это грустная тема, правда? Когда хочется сказать: «Я так люблю тебя». И некому сказать. А может, я как-то, сама того не ведая, расправилась с некоторыми из них. И неважно, что они там говорят. Вообще, я на мужчин смотрю как на загадочные существа». Может быть, от этого, а может быть, и нет, но актриса никогда не использует свою сексуальность — даже (в отличие от артистки Диты фон Тиз и модельера Шарлотт Деллал) в стиле ретро.

Красная помада, высокий каблук, чулки и леопардовая шуба — что, казалось бы, может быть сексуальнее?

Но нет, на ней это просто красиво и продуманно, но Мэрилин Монро не приходит на ум при виде аккуратно уложенных платиновых волн и крупных украшений русской иконы стиля.

Певица Земфира Рамазанова и режиссер Рената Литвинова на премьере фильма «Зеленый Театр» в Москве, 2008 год. Источник: Алексей Филиппов/ТАСС

Украшения, кстати, — это еще один важный элемент ее фирменного стиля. Она умеет их правильно носить: надевая классический офисный лук (если только классический жакет Chanel можно назвать офисным), Рената добавляет к белой блузке массивные черные бусы и красную помаду — и в результате детали так меняют образ, что простые на первый взгляд вещи собираются в полноценную композицию. Ювелирные украшения в стиле ар-деко — ее любимые, она носит платину, желтое золото, рубины, турмалины и опалы.

А вот вещь-талисман Ренаты Литвиновой — не бриллиантовая диадема и даже не кольцо с огромным булыжником, а старые ярко-красные бабушкины бусы.

Рената Литвинова перед стартом ралли классических автомобилей у здания ГУМа в Москве, июль 2016 года. Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

За новыми трендами она тоже не гонится. Представить Ренату в бомбере с пайетками и рваных джинсах просто невозможно — она скорее предпочтет винтажную одежду. И все же именно Рената тесно дружит с самыми модными дизайнерами прошлого года — Гошей Рубчинским и основателем бренда Vetements Демной Гвасалией. В 2016-м она даже сняла фильм для показа коллекции бренда Gosha Rubchinskiy на выставке мужской моды во Флоренции Pitti Uomo: 17-минутная черно-белая короткометражка под названием The Day of My Death («День моей смерти») рассказывает об одном дне из жизни молодого человека из неблагополучного района. Одеждой своих друзей Рената не только восхищается, но и нередко демонстрирует ее на себе. По словам актрисы, она обожает все черное от Vetements. В его одежде она ощущает себя в том образе, который идеально подходит именно для нее.

Она и сама создает одежду — ее авторские коллекции для бренда Zarina не оставляют сомнений в том, кто это сделал. Однако чаще все-таки становится лицом бренда, чем производителем одежды. В юности актриса несколько раз выступала в роли модели, но карьеру в модном бизнесе не сделала: свое модельное лицо, на котором можно было бы нарисовать что угодно, она сделала сама. Однако сделав его узнаваемым, она стала еще интереснее тем, кто заключает рекламные контракты: в разные годы Рената Литвинова принимала участие в рекламных кампаниях L'ORÉAL, часов Rado, автомобилей Volvo, салонов меха Capitol, а в 2014-м стала лицом ювелирного бренда Сarrera Y Сarrera уже вместе с дочерью Ульяной, сняв для него рекламный ролик и в нем же сыграв.

Рената Литвинова с дочерью Ульяной Добровской, дебютанткой бала Tatler, ноябрь 2016 года

Можно было бы сказать, что она создана для того, чтобы восхищать — женщин, мужчин, дизайнеров, стилистов, словом, всех. Но это не так. «Богиня» сама сделала себя иконой стиля. «Рената все время кажется каким-то неземным созданием. Она всегда остается недосягаемой, недоступной и прекрасной», — говорил о ней в одном из интервью историк моды Александр Васильев.