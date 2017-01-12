Что известный экономист советует домохозяйкам, попавшим под декрет о «тунеядстве»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико по просьбе «Салідарнасці» прокомментировал изменения в Декрете «О предупреждении социального иждивенчества».

В соответствии с подписанным Александром Лукашенко декретом, теперь пошлину за «тунеядство» придется платить неработающим мамам детей от 3 до 7 лет, если их дети посещают детский сад.

— Пошлина на участие в автомобильном движении, пошлина за неучастие в финансировании государственных расходов — все эти меры подводят к мысли о том, что какой-то враг внутри администрации правительства специально противопоставляет белорусского президента его любимому народу, — отметил экономист.

По словам эксперта, это проверочный документ.

— Если население это проглотит, так ему и надо! — считает Леонид Заико. — Вопрос к тем, кто на выборах голосовал. Они, наверное, это заслужили. Умные от государства откупятся. Остальные пусть думают: что они такого натворили за последние 20 лет.

Грозит ли Беларуси бунт домохозяек?

— Вы думаете, что начнется всеобщая революционная стачка? Мамы с детьми выйдут на улицы? — иронизирует Леонид Заико и советует: — Пока есть дешевые билеты из Вильнюса и Каунаса, пользуйтесь возможностью уехать в другие страны. Изучайте расписание авиакомпаний!

Байнет: «Не удивлюсь, если будет декрет № 2 «О младенческом иждивении»

Мама, которую затрагивают изменения в Декрете «О предупреждении социального иждивенчества», на дискуссионной площадке talks.by пишет: «Какой позор... Ходим в сад эпизодически. Каждый месяц хоть на неделю, но заболеем. Многим работодателям я нужна? Ничего, выкрутимся. Но налог не заплатим».

Один из пользователей предлагает создавать профсоюз тунеядцев для защиты человеческого достоинства.

«Сделали послабление для тех, кто проходит альтернативную службу... Как это? Так они и так служат, т. е. работают на государство. Причем тут «тунеядство»? — недоумевает другой пользователь. — Женщины водят детей в сад хотя бы на несколько часов. Для развития, социализации и образования. В саду ведется подготовка к обучению в школе. По вине чинуш ущемляются права не только матери, но и ребенка».

Приведем еще несколько комментариев:

«Не удивлюсь, если будет декрет № 2 «О младенческом иждивении», согласно которому все новорожденные дети автоматически объявляются «тунеядцами».

«Забыли довольно большую группу населения. Остались не охваченные декретом лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Насколько я понимаю, они не участвуют в финансировании бюджета».