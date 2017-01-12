Анатолий Тарас: «После этих слов Лукашенко я чуть не вскочил с табуретки!»

Историк рассказал, чем его удивил руководитель страны, и какое указание президента выполняет.

Итог своей работы по популяризации истории Анатолий Тарас подвел во время презентации брошюр из серии «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры», в которой вышло уже 65 книг.

По мнению Анатолия Тараса, процесс роста самосознания белорусов постепенно идет.

— Всегда хотелось бы лучше, но не все так плохо. То, что сделано за 25 лет независимости – это намного больше, чем сделано за 200 предыдущих лет. И это главное, — подчеркнул историк. — Книжки печатаются, музеи открываются. Я много где ездил по нашей стране и вижу, как люди начинают гордиться своим прошлым, интересоваться своей историей.

Причем, примеры можно найти даже на самом высоком уровне.

— Вот несколько дней назад Лукашенко заявил, что наша независимость — это святое и никому ее не отдадим. Я чуть с табуретки не вскочил, когда это услышал. Кто-кто это говорит? Отлично! Вот уже и другое отношение власти, — заметил Анатолий Тарас. — Потом Лукашенко еще и разъяснил тем, кому вручал награды: мол, вы должны работать в этом направлении, доводить до всех, что есть белорусы, есть белорусская культура. А мы чем занимаемся? Этим и занимаемся.

Правда, каких-либо наград или признания за это от государства (да и не только) Анатолий Тарас так и не дождался.

— Как оценивают ваши заслуги? — поинтересовались присутствующие.

— Никак. У нас есть такая старая и хорошая традиция чтить, когда человек умрет. Я, к счастью, еще живой. У меня нет наград, зато есть мои книги. И я свободный человек. Главное — делать то, что тебе нравится.