Анатолий Тарас: «После этих слов Лукашенко я чуть не вскочил с табуретки!»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Грукат капытоў…салаўя, альбо як змагацца з расійскімі гарлахвацкімі
Лучший белорусский гандболист XXI века завершил карьеру после разборки с «Аль-Киядой»
Порнография или эротика? Жительница Гродно получила два года лишения свободы за снимок в соцсети
Начальник ОБЭП помогал рэкетирам вышибать деньги
Маршалак Сенату Польшчы: «Мы вернем «Белсату» фінансаванне»
Белорусский рубль заметно укрепился к доллару
Как дорожала жизнь в 2016-м: в лидерах — лекарства для сердечников, «коммуналка» и бани
С какими проблемами столкнулись предприятия «МТЗ-холдинга»
Фотофакт: стопка писем «тунеядцам» в почтовом отделении
Беларусь переместилась на второе место в рейтинге самых пьющих стран мира
Дмитрий Быков: «Сегодня уровень России — как раз одиннадцатый век»
Как приумножают капиталы в Прибалтике белорусские компании
Ожидается от -7°С до +2°С, метели, возможен дождь
Заставит ли нефтяной «пинок» от России работать белорусскую экономику?
«Пусть китайцы работают на таких же условиях, как предприниматели Буда-Кошелёво»
Ад Рагнеды да Касцюшкі. Выходзіць першая ілюстраваная гісторыя Беларусі для дзяцей і падлеткаў
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусы – коммунальщикам: «Такая статистика – это плевок в лицо народу»
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Ну и ну! Кого обвинили в срыве договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином
Три вещи, которые точно поразят иностранного туриста в Беларуси
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Какой отдых, кроме секс-туризма, можно запланировать на пять дней?»
Почему шаг властей в верном направлении вызвал критику
«Пустить наши налоги на производство валенок и велосипедов – это преступление»
Россия перекрывает нефтяной кран для Беларуси
«Заплатили за месяц 305 рублей. А когда не захотела подписываться на газету, отобрали премию»
Три примера из жизни «самой честной и искренней» церкви
5 причин, почему Рождественский турнир вызывает чувство брезгливости
«Люди, либо крестик наденьте, либо трусы снимите»
«Дык харошыя канфеты, вапросаў нет. Вот толька сам этат Парашэнка…»
Трыумф і трагедыя Віктара Ганчара
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
Социальное государство в двух фотографиях
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Общество
12.01.2017
Анастасия Зеленкова
Анатолий Тарас: «После этих слов Лукашенко я чуть не вскочил с табуретки!»

Историк рассказал, чем его удивил руководитель страны, и какое указание президента выполняет.

Итог своей работы по популяризации истории Анатолий Тарас подвел во время презентации брошюр из серии «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры», в которой вышло уже 65 книг.

По мнению Анатолия Тараса, процесс роста самосознания белорусов постепенно идет.

— Всегда хотелось бы лучше, но не все так плохо. То, что сделано за 25 лет независимости – это намного больше, чем сделано за 200 предыдущих лет. И это главное, — подчеркнул историк. — Книжки печатаются, музеи открываются. Я много где ездил по нашей стране и вижу, как люди начинают гордиться своим прошлым, интересоваться своей историей.

Причем, примеры можно найти даже на самом высоком уровне.

— Вот несколько дней назад Лукашенко заявил, что наша независимость — это святое и никому ее не отдадим. Я чуть с табуретки не вскочил, когда это услышал. Кто-кто это говорит? Отлично! Вот уже и другое отношение власти, — заметил Анатолий Тарас. — Потом Лукашенко еще и разъяснил тем, кому вручал награды: мол, вы должны работать в этом направлении, доводить до всех, что есть белорусы, есть белорусская культура. А мы чем занимаемся? Этим и занимаемся.

Правда, каких-либо наград или признания за это от государства (да и не только) Анатолий Тарас так и не дождался.

— Как оценивают ваши заслуги? — поинтересовались присутствующие.

— Никак. У нас есть такая старая и хорошая традиция чтить, когда человек умрет. Я, к счастью, еще живой. У меня нет наград, зато есть мои книги. И я свободный человек. Главное — делать то, что тебе нравится. 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:9)
Главное
Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами
Ну и ну! Кого обвинили в срыве договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином
Три вещи, которые точно поразят иностранного туриста в Беларуси
«Савушкин» отказался от денег активистов и получил новую порцию критики
В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую
«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY