Лучший белорусский гандболист XXI века завершил карьеру после разборки с «Аль-Киядой»

12 января белорусский гандболист Сергей Рутенко объявил о завершении профессиональной карьеры.

35-летний мастер, начинавший в минском «Аркатроне», собрал невероятное количество наград. Только Лигу чемпионов Сергей Рутенко выигрывал 6 раз – со словенским «Целе», испанскими «Сьюдад-Реалем» и «Барселоной». В 2004 и 2005 годах он становился лучшим бомбардиром главного еврокубка.

В 2009-м левый полусредний Сергей Рутенко стал самым дорогим гандболистом мира. За его трансфер из «Сьюдад-Реаля» в «Барселону» были заплачены рекордные 1,2 миллиона евро.

Так что, есть все основания назвать Сергея Рутенко лучшим белорусским гандболистом XXI века. Хотя он поуспел поиграть и за сборную Словении. Сергей Рутенко дважды менял спортивное гражданство, и, несмотря на эти неоднозначные шаги, пользуется у болельщиков огромным авторитетом и популярностью. До последнего времени он являлся лидером национальной команды Беларуси, которая во многом благодаря ему стала в последние годы завсегдатаем топ-турниров.

В 2016-м году мастера начали преследовать травмы. Поправив здоровье, он отправился в Катар, где планировал подписать контракт с «Аль-Киядой». Однако вместо выступлений за этот клуб неожиданно завершил карьеру.

– Приехал туда, две недели тренировался с командой, выполнил все взятые на себя обязательства. Но, когда дошло дело до подписания контракта, они решили пересмотреть финансовые условия. Я их не принял и в результате вернулся домой, – рассказал Сергей Рутенко.

Колумнист «Прессбола» Андрей Вашкевич подвел итог этой выдающейся карьеры:

«Он всегда видел и говорил: хочу и сделаю! И делал на зависть другим. Уникальный характер важнее уникальных природных данных. Мужиков под два метра роста много, а Рутенко — один. Никто не знает, каково ему было в Словении, каково в Испании, языки, менталитеты, паспорта… Но он шел к цели, не глядя по сторонам. Как Джордан, Месси, Гретцки. Это был путь к величию».