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12.01.2017
CityDog.by
Американский блогер рассказал всему миру о белорусах

Американский видеоблогер Поль Барбато, который ведет популярный Youtube-канал Geography Now, недавно выпустил ролик о Беларуси.

Видеоканал Поля Барбато Geography Now – первый и пока единственный, представляющий зрителям профайлы о каждой стране мира в алфавитном порядке. У автора видео все в порядке не только с дикцией и скоростью произношения спичей, но и с политгеографией: как вы увидите ниже, Поль действительно подробно изучает тему и вникает в различные мелочи, которые позволяют зрителям судить о той или иной стране. А жителям этой страны автор позволяет взглянуть на себя немного иначе.

РОЛИК 1. ЧТО ЗА СТРАНА БЕЛАРУСЬ

Это ролик вышел в самом конце декабря 2016 года. В нем Поль не только рассказывает о нашей стране, но и объясняет, в чем разница между белорусским и русским языком, говорит о «Нарочанском» хлебе, драниках и Национальной библиотеке.

«Одна вещь, которую я действительно должен раскрыть в эпизоде о Беларуси, это различия между белорусским и русским языком. Это немного грустно, ведь некоторые белорусы даже не знают, как говорить на белорусском языке, потому что они просто погружены в русский с детства. Конечно, по происхождению это славянский язык и он очень близок к русскому, но у них все равно есть различия. К примеру, если на русском ты хочешь сказать “my name is Bob”, ты должен сказать “меня зовут Боб”, а на белорусском – “мяне клічуць Боб”. На русском “thank you” – “спасибо”, а на белорусском – “дзякуй”. На русском “please” – “пожалуйста», а на белорусском – “калі ласка”».

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