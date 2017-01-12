Порнография или эротика? Жительница Гродно получила два года лишения свободы за снимок в соцсети

Диана стала знаменитой, когда гродненские правоохранители возбудили против неё дело за хранение порнографии с целью распространения.

«Не нужно приезжать на мой суд. Я при журналистах волнуюсь. Неизвестно, как повернётся там всё для меня. И так уже все написали, даже до российских СМИ дошло. Но, раз вы так уж хотите, то приезжайте. Завтра в 9:15 начало, приезжайте», ― примерно таким образом складывался мой разговор с жительницей Гродно Дианой Сельвановой накануне завершения её процесса.

Однажды в сентябре к ней домой пришли милиционеры с намерением "провести осмотр места жительства". В присутствии Дианы открыли её страницу с сети "Вконтакте", зашли в фотоальбом, показали, что там есть один фотоснимок с пикантным содержанием и сообщили, что по данному делу проводится проверка и против неё возбудят уголовное дело. Статья 343 часть 2 ― хранение порнографии с целью распространения. Сразу же показали текст экспертизы, сделанной минском профессором филологии, и попрощались.

Суд начался в конце декабря 2016 года. "Я даже адвоката себе не искала, подумать не могла, что так всё серьёзно будет. А от государственного отказалась, знакомые рассказали, как они работают. Так я смысла в государственном не видела. После первого заседания уже поняла, что мне на самом деле угрожает", ― рассказывает Сельванова.

На второе заседание девушка не пришла. В результате судья Дмитрий Циунчик решает доставить подозреваемую в зал принудительно. Последнее заседание проходит 12 января. Диана Сельванова на него приходит одна, без адвоката и поддержки.

Ждём более 30 минут ― на этот раз опаздывает судья. Когда он всё же появляется в зале, то сразу вызывает свидетеля, сотрудницу Октябрьского РУВД Светлану Янушкевич.

"Я вела осмотр на месте происшествия, в квартире Сельвановой. Мы изъяли телефон "Нокиа". У неё в альбоме в соцсетях было изображение, картинка. Сельванова нам говорила, что это не порнография, что это только эротика... Сам факт она не отрицала. Говорила, что поместила изображение в альбом с помощью телефона. Откуда знали о том, что в альбоме Сельвановой есть такой снимок? От сотрудников Ленинского РУВД, они проводили мониторинг интернета", ― рассказывает милиционер в суде.

Обвиняемая с показаниями свидетеля соглашается. И добавляет: "Мои друзья в соцсетях не получают сообщений о том, что туда (в альбом с фотографиями, ― Еврорадио) что-то добавляется".

Судья выслушивает показания обвиняемой и даёт слово прокурору.

"Целенаправленно распространила изображение группового контакта... 343 статья, часть 2 ― хранение с целью распространения порнографических материалов... Сельванова подтверждает факт размещения изображения... Её личная страница является открытой. Обвиняемая не сделала шагов по удалению... Вина полностью доказана", ― речь государственного обвинителя сначала кажется абсолютно безжалостной. Но потом смягчается. Он упоминает о том, что Сельванова ранее не привлекалась к ответственности, только раз имела штраф за безбилетный проезд и одна воспитывает шестилетнего ребёнка. Поэтому лучшим наказанием будут два года лишения свободы с отсрочкой на один год. А также подписка о невыезде и изъятие смартфона "Нокиа", с помощью которого обвиняемая и сохранила себе в альбом ту же фотографию.

"Я не согласна, что хранила с целью распространения, ― говорит в оправдание обвиняемая. ― Делала это с телефона и только для собственных целей. Считаю, что намерение распространения не доказано. Убеждена, что это эротическая картинка, а не порнографическая... Свою вину признаю частично, я сделала выводы из этой истории. Буду реже посещать соцсети. Сделала выводы".

Судья уходит принимать решение. Во время перерыва Диана Сельванова говорит, что догадывается о настоящих причинах возбуждения дела против неё.

"Думаю, что даже знаю, кто написал донос. У меня был конфликт с одним человеком в июле, а уже в сентябре ко мне пришли. В совпадения такие не верю. Это всё из-за доноса. Его нет в материалах дела, но сами подумайте, кому нужно было так копаться именно в моих альбомах и страницах?"

Судья возвращается через час: "Признать виновной. Два года лишения свободы с отсрочкой на один год". В дополнение конфискация телефона и обязанность выплатить в доход государства 30 базовых ― 690 рублей.

"Не буду я обжаловать это решение. Какой смысл? Меня сократили на работе из-за этой истории, органы опеки начали интересоваться условиями проживания ребёнка... И эти 30 базовых... Вот откуда мне деньги брать сейчас? Работу найду, конечно. Но мне, что, теперь у ребёнка отбирать деньги и платить суду в качестве компенсации расходов?" ― говорит Диана Сельванова. На прощание советует быть более осторожными в соцсетях. "А то случится, как со мной".