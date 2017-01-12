«Глава государства следователям практически индульгенцию выдал»

Раненому милиционером минчанину предъявили обвинение. Байнет отреагировал.

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Минчанину, которого в новогоднюю ночь ранил милиционер, предъявлено обвинение. Мужчина обвиняется в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пока он находится в лечебном учреждении, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время встречи с главой государства.

«Я прошу прощения у матери Андрея, в которого стрелял мой сын»

Новые подробности новогоднего скандалы вызвали дискуссию на открытой площадке talks.by.

«Наказывать за сопротивление конечно нужно. Но и работа должна быть гласной, чтобы всегда все знали и видели, за что и кем и против кого».

«Естественно, силовики это последняя опора власти, на которой еще держится эта самая власть. И никто не имеет право посягнуть на власть в лице милиции, иначе так в скором времени можно лишиться этой самой власти».

«Все. Парня осудили еще до завершения следствия. А есть ли оно, это следствие?».

«Главой государства должно быть дано указание о беспристрастном рассмотрении дела, а он им практически индульгенцию выдал. Покажите нам экспертизы пуль, покажите экспертизу на алкоголь у сотрудника, баллистическую и т.д., а то записали в обвиняемые по словам потерпевшего».