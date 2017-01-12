Начальник ОБЭП помогал рэкетирам вышибать деньги

12 января в суде Пуховичского района начался процесс в отношении вышибал из Марьиной Горки, которые терроризировали местных бизнесменов.

Их обвиняют в рэкете в традициях 1990-х: одного предпринимателя вывезли на кладбище и заставили копать себе могилу, другого избили битами прямо в центре города. Обвиняемые в зале суда подавленными не выглядели: «Нас не сломаешь, петь так петь. А что плакать? Десятку навалят, и все».

На первом плане — Артур Зинович, за ним — Дмитрий Саникович и Андрей Мазаник. Евгений Козырь освобожден из-под стражи, поэтому не находится с остальными в клетке

На скамье подсудимых четверо хороших знакомых: Дмитрий Саникович, Артур Зинович, Андрей Мазаник и Евгений Козырь. Все, кроме Козыря, в прошлом судимы. Рекордсмен в этом смысле Зинович — у него семь приговоров. Козырь же еще недавно руководил ОБЭП Пуховичского РУВД.

Саникович обвиняется в принуждении к выполнению обязательств, похищении человека, вымогательстве, мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки. Козыря обвиняют в превышении власти или служебных полномочий и злоупотреблении властью или служебными полномочиями (Саникович проходит по этим статьям как пособник). Мазаник обвиняется в принуждении к выполнению обязательств и похищении человека, Зинович — в том же самом и еще в вымогательстве.

Евгений Козырь работал в правоохранительных органах с 1998 года, руководил ОБЭП с 2012-го. На суде заявил, что в данный момент нигде не работает. На вопрос о признании вины сказал, что его оговорили в ГУБОП и СК. «Я действовал в рамках закона».

В первый день судебного заседания прокурор озвучила обвинение.

Весной 2013 года Дмитрий Саникович и Владимир Луд, владелец фирмы «МеКоСтрой», договорились о сотрудничестве. Саникович вложил 8 тысяч долларов в сертификацию строительных работ, за это Луд пообещал ему статус второго учредителя и 50% прибыли. Но уже летом Саникович отказался партнерствовать и потребовал вернуть ему вложенные деньги с процентами — всего 22 тысячи долларов. Луд не возвращал и стал получать угрозы.

В ноябре того же года по просьбе Саниковича Артур Зинович и Андрей Мазаник в целях устрашения вывезли Владимира Луда на кладбище и заставили копать себе могилу. В тот же вечер бизнесмен отдал 3000 долларов.

В декабре по просьбе Саниковича начальник ОБЭП Пуховичского РОВД Евгений Козырь (как утверждает обвинение, они с Саниковичем дружили) начал в отношении его бывшего партнера доследственную проверку. Луд был задержан. Козырь отказал в возбуждении дела только после того, как тесть Луда продемонстрировал ему 8 тысяч долларов, подготовленные для Саниковича. Позже сам Луд отдал Саниковичу еще 10 тысяч.

В следующем году Саникович получил 2 тысячи долларов от учредителя ОАО «Тротуар» Балашова. Летом 2014 года фирму проверял Госстандарт, и Саникович заверил бизнесмена, что знаком с «нужными людьми», которые могут повлиять на результаты проверки. Для них Балашов и передал эти 2 тысячи, однако на самом деле Саникович забрал деньги себе. Кроме того, он получил от Балашова мобильный телефон Sony Experia — якобы для его знакомой, которая помогла передать взятку.

В том же году Саникович, угрожая насилием, вымогал деньги у директора фирмы «Бета-Билд» Тарасенко: «Бета-Билд» заключила договор субподряда с Пуховичской ПВС на проведение строительных работ, а Саникович заявил, что способствовал заключению договора, и требовал за эту услугу 1000 долларов. Он угрожал не только Тарасенко, но и Луду, с которым Тарасенко дружил. Саникович советовал Тарасенко спросить у Луда, как тот чувствовал себя после вывоза на кладбище, обещал убить или покалечить обоих вместе с Артуром Зиновичем. В итоге Луд передал ему полторы тысячи долларов за Тарасенко.

В 2015 году Саникович и Зинович требовали деньги от еще одного бизнесмена — Стахеева. Ему полагалось отдать 7000 рублей (новыми) самому Саниковичу и еще 400 долларов передать для его родственников. Давление продолжалось несколько месяцев. Чтобы доказать, что угрозы реальны, Зинович избил Стахеева битой прямо на привокзальной площади в Марьиной Горке, дав на возврат 3 дня. Очевидно, Стахеев не отдал деньги, потому что еще через несколько месяцев Зинович во время встречи ударил его ножом в кисть.

Никто из обвиняемых свою вину не признал. Во время заседания они вели себя расслабленно, переглядывались с улыбкой. Самым разговорчивым был Артур Зинович.

— Не надо маму. Снова будет валидол глотать. И ты сюда не ходи каждый день. Что тут делать? — говорил он «любимой женщине» (так представилась она сама), когда в суде был объявлен перерыв.

— А где я тебя еще увижу?

— По телеку!