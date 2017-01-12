Чем заканчивается вмешательство Лукашенко в работу силовиков

Зацепило! Во время встречи с главой Следственного комитета Иваном Носкевичем Александр Лукашенко потребовал раскрыть жестокое убийство бизнесмена в Березино.

— Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Встречаясь с главой СК, Лукашенко анонсировал совещание с участием силовиков:

— В ближайшее время мы проведем совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам, пригласив и судебную ветвь власти, с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся у меня на контроле, начиная с реформирования судебно-следственной системы в целом.

При этом глава государства подчеркнул, что оптимизация силовых ведомств является «одним из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда».

Первое, что цепляет в этой новости глаз — это требование главы государства расследовать уголовное дело об убийстве предпринимателя в Березино. Возникает масса вопросов. Почему именно этому делу дается статус приоритетного? Может и должен ли глава государства указывать следователям, чем им заниматься в первую очередь? Не является ли это давлением и вмешательством в дела следственных органов?

Впрочем, стоит ли чему удивляться после фразы Лукашенко о находящихся под его личным контролем вопросов судебно-следственной системы? Фактически речь идет о том, что один и тот же человек контролирует и следственные органы, и суды.

Как Лукашенко раньше вмешивался в работу следователей

О том, что бывает, когда суды и следователи перестают быть независимыми, напоминает история убийц из деревни Пуховичи Житковичского района, помилованных Лукашенко еще до окончания следствия. В результате группа сельчан, убившая своего земляка, до суда была освобождена под домашний арест, получив впоследствии нехарактерно мягкие для уголовной статьи 139 («убийство») сроки.