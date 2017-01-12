Белорусский рубль заметно укрепился к доллару

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 января.

Доллар снизился на BYN0,0155 — до 1,9542 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0029 — до 2,0774 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0146 — до 3,2902 рубля за 100 российских рублей.

Отметим, что эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.