Экономика
Белорусский рубль заметно укрепился к доллару
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 января.
Доллар снизился на BYN0,0155 — до 1,9542 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0029 — до 2,0774 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,0146 — до 3,2902 рубля за 100 российских рублей.
Отметим, что эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.
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