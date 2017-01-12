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12.01.2017
FINANCE.TUT.BY
Как дорожала жизнь в 2016-м: в лидерах — лекарства для сердечников, «коммуналка» и бани

Цены на товары и платные услуги за прошлый год выросли на 10,6%. В лидерах по подорожанию, если смотреть на конкретные позиции, оказались услуги бань, «коммуналка», чеснок и бюстгальтеры. Зато подешевели овощи и фрукты.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за прошлый год изменились цены.

Продовольственные товары за прошлый год прибавили в цене на 10,4%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 10,5%.

Больше всего из продуктов питания цены поднялись на чеснок (+46,2%) и гречку (+31,1%). Заметно также подорожали сахар (+23,2%), пищевая соль (+22,7%), шоколад (+20,6%).

Ценник на мясо и мясопродукты в 2016 году увеличился на 10,4%, больше всего подорожала курица (+20,6%). Молоко и молочные продукты за год стали дороже на 15,6%.

Овощи подешевели на 6,9%, заметнее всего цены упали на капусту (-32,8%) и морковь (-26,3%). Фрукты стали доступнее на 3,7%. К примеру, бананы подешевели на 10,5%.

Алкоголь стал на 8,4% дороже. Больше всего выросли цены на столовое виноградное вино (+11,6%), шампанское (+11,1%). Цены на сигареты за год поднялись на 13,7%.

Обеды в столовой за прошлый год подорожали на 13,8%, а в ресторане — на 8,7%.

Непродовольственные товары за год подорожали на 6,8%. К примеру, цены на электротовары выросли на 8,7%, на стройматериалы — на 6,8%, на легковые автомобили — на 14,5%. Лекарства прибавили в цене на 17,6%, заметнее всего подорожали сердечно-сосудистые средства (+26,4%).

Зато обувь подешевела на 3,7%. Из мебели стал доступнее только набор для ванной (-0,8%).

Услуги подорожали за прошлый год на 17,6%. Заметнее всего — услуги общественных бань и душевых (+78,6%), а также техобслуживание жилых помещений (+62,5%).

Зато упала стоимость авиабилетов (-10,4%) и курсов по вождению (-3,8%).

 
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