С какими проблемами столкнулись предприятия «МТЗ-холдинга»

Каким получился прошлый год для заводов, входящих в холдинг, – в обзоре praca-by.info.

«Лепельский электромеханический завод» прекращает существование

Его присоединяют к «Лепельскому ремонтно-механическому заводу» – оба предприятия входят в «МТЗ-холдинг».

В конце года директор ремонтно-механического завода Юрий Семкин заявил газете «Беларускі час», что главная цель объединения — сокращение убытков и повышение эффективности производства. В 2016-м полная загрузка мощностей на обоих предприятиях не была обеспечена, в начале года люди работали на четырехдневке. Руководство обещает «небольшую оптимизацию штата за счет работников пенсионного возраста».

Требуется решить и другую проблему: на протяжении многих лет не используется здание производственного корпуса РМЗ площадью более 10 тысяч кв м. Продать его с аукциона не удалось, и предприятие продолжает платить налог на недвижимость и землю.

Ликвидируемый Лепельский электромеханический завод вел свою историю с 1976 года.

О положении на других предприятиях холдинга читайте здесь.