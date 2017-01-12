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12.01.2017
Фотофакт: стопка писем «тунеядцам» в почтовом отделении

Журналисты Еврорадио побывали в одном из минских отделений «Белпочты» и сфотографировали стопку заказных писем с требованием уплатить сбор за тунеядство.

Каждый из этих конвертов почтальоны пытались доставить адресатам — согласно декрета Александра Лукашенко, их нужно вручить под роспись или самим дармоедам, или их представителям. Но по разным причинам это не удалось.

Еще одна стопка, поменьше, лежит за спиной одной из почтальонок. Теперь «письма счастья» по квартирам не носят, только напоминают людям сообщениями, что «налог» ждет их на почте.

 
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