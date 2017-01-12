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Экономика
12.01.2017
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«Россия все равно будет доминировать, что бы Беларусь ни делала»

Возможно ли равноправие Беларуси с Россией, оценивает  старший аналитик  Белорусского института стратегических исследований (BISS, Вильнюс) Денис Мельянцов.

В интеграционных процессах страны должны быть единой семьей, заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства.

— И, самое главное, в этой семье мы должны быть равноправны, — убежден глава Беларуси.

Если исходить из юридической стороны вопроса и дизайна Евразийского экономического союза, то равноправие достижимо и по факту одна страна имеет один голос, отмечает политолог  Денис Мельянцов.

— Беларусь может влиять на ситуацию и в Евразийской экономической комиссии, и на уровне саммитов. Вот что случилось с Таможенным кодексом? Если Беларусь не подписывает, то вся интеграция пробуксовывает. То же самое и с Организацией договора о коллективной безопасности – Лукашенко не приехал на саммит, кворума нет и, соответственно, новый генсек не назначен, — говорит эксперт. — Но в то же время Россия является гигантской экономикой, которая имеет нефтегазовые и военные рычаги влияния, может решать больший спектр проблем и отстаивать свои национальные интересы более эффективно.

Россия  все равно будет доминировать, что бы Беларусь  ни делала.

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