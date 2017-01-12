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12.01.2017
«Я прошу прощения у матери Андрея, в которого стрелял мой сын»

Мать милиционера, который стрелял в новогоднюю ночь в пьяного дебошира, рассказала, почему не хотела, чтобы сын шел работать в органы и что думает о событиях той ночи. 

Интервью с женщиной опубликовала газета «СБ. Беларусь сегодня».

Мать сержанта милиции живет на Гомельщине. Она рассказала журналистам, что одна растила троих детей. Ее муж пропал без вести, когда сыну Саше не было и года.

О случившемся в доме на Любимова мама Александра узнала из теленовостей. Забеспокоилась, позвонила сыну: мол, не в его ли подразделении это произошло? «Он успокоил, сказал, что нет. А когда я спросила, мог ли милиционер поступить иначе, он вдруг ответил: «А что бы ты в такой ситуации сделала?» И я понимаю, что, скорее всего, поступила бы так же. Ведь действительно, прежде чем осуждать, поставь себя на место сотрудника».

«Мы выпили 5-6 бутылок водки на восьмерых»

О том, что Саша и был тем самым милиционером, Светлана Николаевна узнала недавно. Представитель местного РОВД ей сообщил о ЧП, рассказав, что оба молодых человека в госпиталях. Позже сын попросил, чтобы она не верила тому, что пишут в интернете: «Мама, я не мог поступить иначе. И я не убегал, ты же меня знаешь».

В милиции ее сын служит всего второй год. «Я его ругаю: не лезь, всем не поможешь, нарушителей много, а пьяные — вообще страшное дело. Могут искалечить. Можешь не вернуться домой... Где там», — сокрушается женщина.

И говорит, что не хотела, чтобы сын шел служить. «Отговаривала: мол, милицейская форма и все такое — внешняя оболочка. А за ней — весь ужас, с которым сталкиваются сотрудники каждый день, столько страшного видят... Но сын сказал, что справится. С детства мечтал о погонах или об адвокатской практике».

Женщина рассказала, как недавно ее сын заступился за девушку, к которой в троллейбусе приставал пьяный. Пассажира в итоге отвезли в отдел, а девушка поблагодарила сотрудника. А однажды милиционера (он тогда был в гражданской одежде) хотели ограбить, приставив к боку нож. Болевым приемом он уложил нападавшего на пол. Началась борьба. Кто-то позвонил на 102, приехал наряд...

О событиях новогодней ночи женщина говорит сквозь слезы:  «Конечно, что произошло, знают лишь двое. Но если дошло до стрельбы, уверена, другого пути не было. Я сейчас представляю, если бы оружие оказалось у того выпившего парня и он начал стрелять. Вышли бы соседи... Страшно подумать, чем могло закончиться... Почему Андрею было не согласиться: мол, ладно, праздник, но раз мешаем другим, будем потише... Мне жаль мать Андрея, и в душе я прошу у нее прощения. Молюсь за обоих. Слава богу, что оба живы. А те, кому положено, пусть разбираются...».

Мать искренне возмущается тем, что пишут о ее сыне: «А сейчас читаю комментарии, что он вроде как пьяный был. Это нормально? Он вообще не пьет. О его агрессии пишут. Какая агрессия? Он всегда приветливый, учтивый, добрый».

По словам женщины, сыну сейчас психологически тяжело, однако он не собирается оставлять службу. «Вы не представляете, каково это — каждый день бояться, что он может не вернуться со службы... Я просто хочу обнять своего сына. Живого и здорового. А прав он или виноват — пусть скажет следствие...».

***

Также 12 января стало известно, что минчанину, которого ранил милиционер, предъявлено обвинение. Мужчина обвиняется в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пока он находится в лечебном учреждении, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, сообщает БЕЛТА.

— Главой государства было обращено внимание на то, что никто не вправе оказывать сопротивление сотрудникам милиции, и тем более — применять к ним насилие, поскольку это может повлечь в том числе применение оружия, безусловно, в рамках действующего законодательства, — отметил Носкевич.

 
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