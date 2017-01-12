В Минтруда и соцзащиты заявили о сокращении количества безработных. Байнет отреагировал.

По данным Минтруда и соцзащиты, на учете в качестве безработных на 1 января 2017 года состояло 35300 безработных, что на 18,5% меньше, чем на 1 января 2016-го.

Всего за прошлый год количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 8,1 тысячи человек, заявили в ведомстве.

В Минздраве пояснили, как будут «сдавать» тунеядцев в налоговую

Данная статистика вызвала возмущение среди участников открытой дискуссионной площадки talks.by. Приведем избранные комментарии:

«Ну всё, квітнеем, декрет о тунеядцах можно отменять?».

«Искажение отчетности на виду. Как в минтруде считали безработных в 2016 году и их уменьшение за год, если налоговая инспекция периодически отчитывается в СМИ о направлениях писем счастья выявленным безработным в тысячах за 2016 год? Вопрос — кто из них врет? А на самом деле — цифры ужасающие. Куда страна катится?».

«Что за вранье! У нас открылись или значительно расширились предприятия? Одно сплошное очковтирательство».

«Люди там уже не регистрируются, потому что на бирже заставляют работать бесплатно: собирать из мусорок макулатуру, бутылки, чистить снег и прочее. Вместо того, чтоб реально помочь с работой».

«Ну разве это не экономическое чудо, про которое слагают легенды?».