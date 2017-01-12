Романчук обнаружил мистику в кадровой политике Лукашенко

Экономист Ярослав Романчук в «Белгазете» обратил внимание на любопытный факт:

«Я внимательно проанализировал назначения 2016г., нынешних топ-руководителей. Примерно 35% больших начальников на уровне государства имеют отношение к водоканалу и ЖКХ. Что за мистика…

Может, в этом секторе действует некий законспирированный клан? На Западе каменщики, т.е. масоны, а у нас работники водоканала и канализации. Все думали, что АПК и силовики – вот два мощнейших лобби в Беларуси, а оказалось…»

Романчук: «Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»