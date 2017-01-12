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12.01.2017
Дмитрий Быков: «Сегодня уровень России — как раз одиннадцатый век»

Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков — о новом фильме «Викинг» и других прошлых и нынешних российских властителях.

Свое стихотворение «Викинг Владимир» он опубликовал в «Собеседнике».

Наш пантеон как будто вымер.

Скудеет духом русский мир.

Сегодня только князь Владимир —

Герой дискуссий и кумир.

Кто говорит «Забудь и выкинь!»,

Кто гимн поет его уму…

О нем натужный сняли «Викинг»,

И в центре памятник ему.

Страна болеет, но не труп же —

Зачем так много о былом?

Мы погружаемся все глубже,

Как будто ищем перелом.

Был долго Петр объектом споров,

И обсуждало большинство

Его крутой имперский норов

И европейский курс его;

Сто лет прошло в жестоких спорах

О зове крови, власти тьмы —

Но грянул бунт, взорвался порох,

И глубже опустились мы.

При новом лидере стервозном,

Что многих в робы одевал,

Страна жила Иваном Грозным

И в нем искала идеал.

Лет шестьдесят, как умер Сталин:

Крым, «Искандеры», «Тополя» —

И князь Владимир был поставлен

Перед воротами Кремля.

Себя мы прочно загасили.

Ликуй, незримый печенег:

Сегодня уровень России —

Как раз одиннадцатый век.

Кто будет новым (или старым)

Героем завтрашнего дня?

Кого на площади поставим —

Олега? Игоря? Коня?

Припоминаю я нередко

Не феодалов, не застой —

Доисторического предка

С его пещерной простотой.

Его топоринг, крикинг, рыкинг,

Его кровавый провиант…

И сразу чувствуешь, что «Викинг» —

Отнюдь не худший вариант.

 
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