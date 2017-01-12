Дмитрий Быков: «Сегодня уровень России — как раз одиннадцатый век»

Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков — о новом фильме «Викинг» и других прошлых и нынешних российских властителях.
Свое стихотворение «Викинг Владимир» он опубликовал в «Собеседнике».
Наш пантеон как будто вымер.
Скудеет духом русский мир.
Сегодня только князь Владимир —
Герой дискуссий и кумир.
Кто говорит «Забудь и выкинь!»,
Кто гимн поет его уму…
О нем натужный сняли «Викинг»,
И в центре памятник ему.
Страна болеет, но не труп же —
Зачем так много о былом?
Мы погружаемся все глубже,
Как будто ищем перелом.
Был долго Петр объектом споров,
И обсуждало большинство
Его крутой имперский норов
И европейский курс его;
Сто лет прошло в жестоких спорах
О зове крови, власти тьмы —
Но грянул бунт, взорвался порох,
И глубже опустились мы.
При новом лидере стервозном,
Что многих в робы одевал,
Страна жила Иваном Грозным
И в нем искала идеал.
Лет шестьдесят, как умер Сталин:
Крым, «Искандеры», «Тополя» —
И князь Владимир был поставлен
Перед воротами Кремля.
Себя мы прочно загасили.
Ликуй, незримый печенег:
Сегодня уровень России —
Как раз одиннадцатый век.
Кто будет новым (или старым)
Героем завтрашнего дня?
Кого на площади поставим —
Олега? Игоря? Коня?
Припоминаю я нередко
Не феодалов, не застой —
Доисторического предка
С его пещерной простотой.
Его топоринг, крикинг, рыкинг,
Его кровавый провиант…
И сразу чувствуешь, что «Викинг» —
Отнюдь не худший вариант.