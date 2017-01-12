Как приумножают капиталы в Прибалтике белорусские компании

Топ-12 самых крупных инвестиций белорусов в Латвии, Литве и Эстонии.

В начале этой неделе стало известно, что литовский завод сверл Graztai за долги может отойти Минскому тракторному заводу и пополнить список активов, которые принадлежат белорусским компаниям и бизнесменам в странах Балтии.

Согласно исследованию Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций 2016» крупнейшим реципиентом прямых инвестиций из Беларуси являются именно страны Балтии – Литва и Латвия.

Завтра твоей страны составил топ-12 самых крупных инвестиций субъектов хозяйствования Беларуси в активы трех балтийских государств.

«Беларуськалий» — Biru kroviniu terminals (Литва)

В 2013 году «Беларуськалий» выкупил 30% акций в клайпедском калийном терминале Biru kroviniu terminals (BKT) у его основателя Игоря Удовицкаса. Специалисты оценили эту сделку в 30 млн долларов. Белорусское предприятие обеспечило и загрузку терминала, через который в сейчас на внешние рынки идут основные объемы перевалки солигорских калийных удобрений. По итогам 9 месяцев этого года BKT вошел в топ-200 крупнейших налогоплательщиков Литвы.

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