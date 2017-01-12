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Экономика
12.01.2017
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Заставит ли нефтяной «пинок» от России работать белорусскую экономику?

Как Беларусь может минимизировать риски от потерь из-за сокращения поставок «черного золота»?

Россия может уменьшить на 12% экспорт нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года. Опасно ли это снижение для белорусской экономики или, наоборот, позволит уменьшить зависимость Беларуси от России и подкинет новые экономические стратегии?

Злотников: Проблема не решится за счет того, что нефти дадут на половину или даже на два миллиона больше

Экономист Леонид Злотников уверен, что потери от такого сокращения незначительны.

— Если раньше от продажи нефтепродуктов наши заработки на одной тонне российской нефти составляли 500-600 долларов, то сейчас, когда цена на нефть упала, эта маржа составляет 115 долларов. За вычетом стоимости переработки и других издержек мы в итоге в прошлом году заработали примерно 80-100 долларов на каждой тонне, — приводит расчеты эксперт.

Даже если количество поставляемой нефти в нашу страну из России снизится на полмиллиона тонн — те самые 12%, — это мало отразится на белорусской экономике и доходах граждан. Даже если такое снижение будет не один квартал, а целый год.

– То есть, для экономики это существенной роли не сыграет, – уверен Леонид Злотников. — Очень резко и сильно наши доходы сократились, когда снизились цены на нефть. Сейчас это будут уже совсем не те потери. Значимость нефти как инструмента, на котором мы зарабатываем много денег, сильно уменьшилась.

По словам эксперта, мы и так слишком долго сидели на «нефтяной игле» и теперь вынуждены учиться жить по-другому.

— Не решишь сейчас проблемы за счет того, что нефти дадут на полмиллиона или даже на два миллиона больше. Вернуться к старому уже не получится, — подчеркивает Леонид Злотников.

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