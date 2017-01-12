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Комментарии
12.01.2017
Анастасия Зеленкова
Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами

«Угнетенный» ЖКХ поляк после оплаты «коммуналки» оказался богаче «процветающего» белоруса почти в 2,5 раза!

Цифры – коварная вещь. Особенно, когда государству требуется объяснить народу какое-нибудь очередное подорожание. Все идет в ход: показательные проценты, сравнительные таблицы. Главное — побольше внушительных цифр.

В общем-то, к этому незатейливому способу на днях прибегли власти, пытаясь обосновать повышение тарифов на услуги ЖКХ для белорусов. Устами коммунальщиков они нам прямо заявили «хватит ныть и стонать», ваши 11% от заработной платы — крохи по сравнению с тем, что платят в соседних странах. Особенно сильно должна была впечатлить белорусов тяжелая жизнь поляков, которые вынуждены отдавать за «коммуналку» целых 25% от заработков.

На самом деле подсчеты коммунальщиков не вполне корректны по ряду причин. Но попробуем хотя бы ненадолго поверить в приведенные ими цифры и посмотреть, что получится на выходе.

Пока впечатлительные граждане смахивают скупую слезу, переживая за несчастных соседей, берем калькулятор. Согласно данным Центрального статистического офиса Польши, среднемесячная зарплата в этой стране в ноябре 2016-го составляла 4329 злотых (около 1050 долларов в эквиваленте). То есть 25% от этой суммы получается аж 262 доллара! Прямо скажем, не мало — чуть ли не две трети всей зарплаты белоруса. А теперь давайте вычтем эти «грабительские» суммы из средней зарплаты наших несчастных соседей. Получается, что остается... 788 долларов. 788! 

Надо ли говорить, что такие деньги среднестатистическому белорусу не снились даже в самые хорошие времена? Высчитывать наши скромные и социально справедливые 11% даже не имеет смысла. Но все же. По формуле «Средняя зарплата минус коммунальные платежи» у счастливого белоруса выходит 329,3 доллара. То есть почти в 2,5 раза меньше, чем у несчастного поляка.

Хотелось бы добавить еще парочку штрихов к этой картине. Цены на многие непродовольственные товары, в том числе технику, в Польше на порядок ниже, чем в Беларуси. Не зря же наши соотечественники регулярно штурмуют границу соседней страны, сильно раздражая этим белорусские власти.

То же самое касается и продуктов питания. Мне как-то приходилось для одного из материалов сравнивать цены в белорусских и польских магазинах. Вышло, что продуктовый набор для семьи «капиталистов» из трех человек оказался на треть дешевле, чем для семьи белорусов. И это при такой разнице в доходах!

Вот так, сами того не желая коммунальщики заставили более внимательно присмотреться к жизни соседей и еще раз оценить все «прелести» жизни в самом социально ориентированном государстве.

 Белорусы – коммунальщикам: «Такая статистика – это плевок в лицо народу»

 
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