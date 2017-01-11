России грозит полная спортивная изоляция из-за допинговой войны

Есть ли у Кремля компромат на Трампа, и что избранный президент США делал в московском отеле? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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