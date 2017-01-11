«Пусть китайцы работают на таких же условиях, как предприниматели Буда-Кошелёво»

Ярослав Романчук предлагает простой способ раскрыть экономический и человеческий потенциал Беларуси. Для активации этого источника роста не нужно ни согласование с Кремлём, ни получение согласия Евросоюза.

— Не нужно тратить годы на согласование тысяч документов. Не нужно проводить референдум или менять Конституцию. Более того, совсем не нужны бюджетные деньги. Это как раз тот источник, который имеет встроенный самозаводящийся механизм. Главное его не кошмарить, не засорять и не травить регуляторным ядом, — пишет Романчук на своей странице в Фейсбуке.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса выступает «против льгот и привилегий, особых налоговых, таможенных и финансовых статусов, против льготных кредитов для избранных, какими бы красивыми лозунгами они ни прикрывались».

Ярослав Романчук обращает внимание на тех, кому белорусские власти предоставляют льготы.

— Программисты, производители интеллектуального продукта, которые работают на иностранные компании, арабский бизнес, китайский бизнес. Льготы идут для российского капитала, сербского, литовского, итальянского бизнеса… А белорусские предприниматели? Они на подхвате, на побегушках, на самом конце «пищевой цепочки» производства товаров и услуг.

Льготы, преференции и дотации дают «красным помещикам», «крепким хозяйственникам» и агроиндустриальным баронам. Они пропускают через свои жернова «живые» деньги налогоплательщиков, прибыльные активы и ресурсы страны, а на выходе получается омертвлённый капитал, производственные шлаки и финансовые токсины. И всё равно львиную долю бюджетных расходов направляется в их руки.

Вместо политики предоставления льгот/преференций/дотаций Романчук предлагает для всех профессий на всех сегментах рынка:

1) Отменить налог на прибыль коммерческих организаций. Для всех. Этот налог – самый вредный в экономике. Поступления по нему компенсируют не более 10% совокупных убытков и затрат, связанных с его администрированием, сбором, расчетом и контролем.

2) Предоставить право коммерческим организациям и ИП выбирать режим «не плачу социальные налоги – не получаю государственную пенсию за этот период» или «плачу социальные налоги – получаю чётко обозначенный размер пенсии».

3) Ввести единую плоскую ставку НДС 15% (до проведения полноценной налоговой реформы и ликвидации этого самого вредного налога для Беларуси).

4) Снизить плоскую ставку подоходного налога для физических лиц до 10% с правилом вычета затрат на медицинские и образовательные услуги для своей семьи.

5) Разрешить пользоваться любой из пяти валют ($-доллар, евро, BYN-рубль, RUR-рубль, польский злотый) на свой выбор для оплаты любых товаров и услуг, в том числе для уплаты налогов, ликвидировать все барьеры на пути перемещения валют, в том числе наличной.

— Эти простые, понятные нормы распространить на всю Беларусь и ликвидировать ВСЕ налоговые, таможенные, бюджетные, административные льготы/преференции/дотации, в том числе в ПВТ, «Великом камне» и СЭЗах.

Пусть программисты работают где угодно, пусть Парк высокий технологий будет там, где есть человек, генерирующий конкурентный интеллектуальный продукт. Пусть китайцы работают на таких же условиях, как предприниматели Барановичей, Буда-Кошелёво или Борисова. Пусть арабы покупают белорусскую землю так, как жители Берестовицы, Белынич или Брагина. Пусть производители сами решают, где им размещать своё производство. Пусть исполкомы, наконец, поймут, что такое конкуренция за налогоплательщиков. Пусть они начнут обслуживать предпринимателей, созидателей добавленной стоимости, а не «облизывать» вышестоящее начальство, — предлагает экономист.

Объясняя, почему эти пять простых шагов навстречу людям, здравому смыслу, науке и истории успеха не делают правители Беларуси, Украины и России, Романчук заключает: «Потому что раскрепощённый народ почувствует вкус успеха и задаст самый страшный для распорядителей чужого вопрос: «А зачем нам такое государство?».