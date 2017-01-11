Гуд бай, Обама!

Последний год президентства Обамы в снимках фотографов Белого дома.

Фотограф президента США Пит Соуза представил последнюю ежегодную подборку лучших фотографий из Белого дома — этими кадрами завершается президентский срок Барака Обамы. Многие снимки содержат предысторию или объяснение — чем они важны.

Почти все кадры были сделаны Питом Соуза, снимки других фотографов Белого дома подписаны отдельно.

Обама пьет сок из кокосового ореха во время своего визита в Лаос. Перед этим ему специально разрубили орех, чем слегка испачкали рубашку. 7 сентября 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

В Зеленой комнате Белого дома Барак Обама общается с Марком Барденом, чей 7-летний сын Даниел был убит в 2012 году во время стрельбы в начальной школе Sandy Hook в Ньютауне, штат Коннектикут. Позже, вспоминая об этом, президент расплакался, назвав это самым худшим днем его президентства. 5 января, 2016. Фото пресс-службы Белого дома

С чего начинается большая президентская речь. По крайней мере, у Барака Обамы. Пока поджимали сроки для ежегодного послания президента Конгрессу (так называемого State of the Union speech или «О положении страны») на помощь подоспели спичрайтер президента Коди Кинан и Бен Родс, советник президента США по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям. Обама диктует им первую часть своей речи в Овальном кабинете. 7 января 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Президент Обама отреагировал на свой неточный удар по мячу для гольфа. Президент играет вместе со своими сотрудниками Джоном Полсеном и Марвином Николсоном после саммита США-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии в штате Калифорния. 16 февраля 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Это произошло спонтанно одним утром: президент начал танцевать у Овального кабинета с личным помощником Фериал Говашири. Насколько помнится, Обама помогал ей практиковаться в этом к предстоящей свадьбе. 16 марта 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

«Мне нравится это фото», — сказал президент, когда увидел снимок на одной из стен в Западном крыле Белого дома. По правде говоря, он говорил это о каждой фотографии, где изображены его дочери — Малия или Саша. В кадре отец и дочь смеются над попыткой Малии быть переводчиком с испанского для ресторатора в Гаване, Куба. 20 марта 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Во время показательной игры в бейсбол между командами Tampa Bay Rays и Кубинской национальной командой в Гаване президент Барак Обама и президент Кубы Рауль Кастро неожиданно присоединились к «волне» в толпе на трибунах. 22 марта 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Два известных танцора танго — Мора Годой и Хосе Лугонес составили пару президентской чете на официальном обеде у аргентинских «коллег», президента Маурисио Макри и его супруги Хулианы Авада в Буэнос-Айресе. 23 марта 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Президент всегда просит сотрудников приводить своих малышей и детей в Белый дом. Однажды утром здесь, во время перерыва между встречами, президент ползал по Овальному кабинету вместе с дочерью помощницы президента по коммуникациям Джен Псаки — девочкой по имени Виви. 14 апреля 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Меня строго проинструктировали не выходить из вертолета, пока королева Елизавета II встречает прилетевших президента США и первую леди. Поэтому я занял место рядом с кабиной — получилась бессвязная композиция. Но мне кажется, она хорошо показывает, как встречает королева гостей в Виндзорском замке. 22 апреля 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Поначалу было неясно, разрешат ли мне фотографировать встречу президента с маленьким принцем Джорджем. Но накануне нам позвонили и сказали, что получен допуск из Кенсингтонского дворца сделать простые фото во время визита. Впоследствии этот кадр получил больше всего откликов, но в тот момент я думал только о том, насколько стол справа мешает мне получить оптимальный угол для съемки. 22 апреля 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Президент и первая леди сопровождают скандинавских лидеров и их супругов на государственный ужин в Белом доме. 13 мая 2016 года. Фото Чака Кеннеди. Фото пресс-службы Белого дома

Благодаря хорошему освещению портрет первой леди получился еще лучше, чем обычно. Тогда она принимала участие в круглом столе с президентом Либерии Элен Джонсон-Серлиф, киноактрисой Фридой Пинто и студентами в поддержку образовательного проекта для девочек в одной из школ Либерии. 27 июня 2016 года. Фото Аманды Люсидон

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на предложение сфотографироваться: она подумала, что всем присутствующим придется уместиться в небольшой прихожей перед журналистами и сделать групповой снимок. Вместо этого их выстроили по порядку, чтобы поочередно пройти через комнату, где уже поджидала пресса. 9 июля 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Барак Обама задувает свечи на кексах, которые принес ему на день рождения вице-президент Джо Байден. За всем этим подсматривают через дверь другие сотрудники Белого дома. 4 августа 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Барак Обама вместе с дочерью Малией отправился в поход по национальному парку Грейт-Фолс. Президент, сидя на горе, рассматривает реку Потомак. 11 сентября 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

После встречи с актером и активистом в области прав человека Джорджем Клуни президент предложил ему и трем коллегам забросить пару мячей на баскетбольной площадке Белого дома. Это фото привлекло много внимания после того, как было выставлено в Западном крыле Белого дома. 12 сентября 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Первая леди отправилась на шопинг в аптеку для «подготовки к жизни после Белого дома». Съемки сюжета для комедийного шоу Эллен ДеДженерес проходили в городе Бербанк, штат Калифорния. 12 сентября 2016 года. Фото Лоуренс Джексон

Почти в темноте первая леди и президент вышли на южную лужайку перед Белым домом, чтобы произнести тост в честь сотрудников Белого дома. 14 октября 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома

Спустя два дня после выборов Обама встретился с новоизбранным президентом, Дональдом Трампом. 10 ноября 2016 года. Фото пресс-службы Белого дома