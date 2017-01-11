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11.01.2017
Салiдарнасць
Топ-менеджер «Бабушкиной крынки» брал взятки с премий работникам

Бывший ведущий инженер филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка» обвиняется в коррупции. Он содержится под стражей.

Следственный комитет окончил расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка», обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений.

Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

По данным следствия, должностное лицо в период с ноября 2013 по июль 2015 года утверждало служебные документы, содержащие ложные сведения, по которым необоснованно начислялись премиальные выплаты работникам общества, а после давало указания подчиненным о передаче ему части денежных средств из указанных выплат. Таким образом экс-ведущий инженер незаконно получил более 6 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Одновременно в указанный период обвиняемый на постоянной основе принимал взятки за положительную оценку результатов работы и качества труда, на основании чего им начислялась премия.

В качестве незаконного вознаграждения обвиняемый получил более 4,5 тысяч рублей, а при передаче очередной тысячи был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, установлено, что обвиняемый незаконно завладел топливом, принадлежавшим ОАО «Бабушкина крынка», на общую сумму более 11,5 тысяч рублей, которым распорядился по своему усмотрению.

Также следствие установило, что обвиняемый давал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам транспортного цеха выполнять работы по ремонту автомашины, принадлежащей его знакомой.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы как превышение служебных полномочий, получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями и служебный подлог.

 
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